Implementan operativo vial por festejos en la calle Elías y piden evitar congestionamientos

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Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal brindarán vigilancia especial durante los festejos en la calle Elías. Autoridades exhortan a los asistentes a utilizar estacionamientos y vialidades alternas para facilitar la movilidad en la zona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/06/2026 05:45 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 05:47 PM.