Implementan operativo vial por festejos en la calle Elías y piden evitar congestionamientos

Elementos de la Policía preventiva y Tránsito Municipal brindaran seguridad en la zona de festejos de la calle Elías, recomiendan a las personas comprensión ante el cierre temporal de un tramo de dicha avenida y exhortan a los visitantes a dejar sus vehículos en calles o avenidas aledañas.
El comandante y jefe de tránsito dijo que es de suma importancia que las personas que acudan al evento comprendan que deben dejar sus vehículos en calles cercanas al sitio ya que estará la calle cerrada como en otras ocasiones.
Hoy es el día del evento y el día de mañana de 8 de la noche a dos de la mañana aquí van a estar reunidos y están invitando a la comunidad de Nogales, la policía municipal les está brindando el apoyo vial por parte de tránsito municipal, expresó Estrada Muñiz.
Hoy es el día del evento y el día de mañana de 8 de la noche a dos de la mañana aquí van a estar reunidos y están invitando a la comunidad de Nogales, la policía municipal les está brindando el apoyo vial por parte de tránsito municipal, expresó Estrada Muñiz.
Para los residentes de Nogales aseguró que los accesos a la garita peatonal estarán en funciones en su horario acostumbrado, con la recomendación para los que no son residentes del lugar estacionen sus vehículos en cales alternas.
Les pedimos compresión a las personas que no van acudir a este evento, si no hay una necesidad importante para acudir a este lugar a este puto, lo que es la garita, evitar llegar en vehículo, para que así nos ayuden mejor a la circulación vehicular, dijo.
La garita peatonal estera abierta para las personas que van a ingresar al vecino país o salir también al lado mexicano por esta garita peatonal, solo los vehículos que no son residentes de este sector se les está recomendando estacionarse en calles aledañas, finalizó.
Les pedimos compresión a las personas que no van acudir a este evento, si no hay una necesidad importante para acudir a este lugar a este puto, lo que es la garita, evitar llegar en vehículo, para que así nos ayuden mejor a la circulación vehicular, dijo.
La garita peatonal estera abierta para las personas que van a ingresar al vecino país o salir también al lado mexicano por esta garita peatonal, solo los vehículos que no son residentes de este sector se les está recomendando estacionarse en calles aledañas, finalizó.