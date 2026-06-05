Incendio forestal de Arizona cruza a Sonora; activan operativo binacional en Nogales y Santa Cruz

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que mantiene un operativo de estrecha colaboración con autoridades de México y Estados Unidos para contener y liquidar el incendio forestal “Benton”, el cual se originó en Arizona y cruzó recientemente a territorio nacional.
El siniestro ingresó por la zona fronteriza entre los municipios de Nogales y Santa Cruz, Sonora, donde ya ha afectado un estimado de 60 hectáreas en suelo mexicano, al registrar una penetración de aproximadamente dos kilómetros al sur de la línea internacional.
Desde la coordinación internacional y despliegue de fuerza, para hacer frente a la emergencia, se activaron los protocolos del Plan Binacional Sonora-Arizona y los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países. Este marco legal y operativo permite una respuesta conjunta y fluida entre las brigadas de las dos naciones.
Protección Civil Estatal informó que en el sitio del incidente trabaja un frente unificado compuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mediante las brigadas de Imuris y Cananea, con el Servicio de Protección Forestal de Estados Unidos.
Sobre este incendio, el Comandante y Jefe de Bomberos de Nogales César Vélez conformó que aún no están activadas las brigadas forestales del Estado en la localidad y están en espera para apoyar, ya sea en el incendio de Benton o en el incendio de la sierra en Arivechi, por el momento trabajando como menciona Protección Civil estatal con la CONAFOR y la Sedena con alrededor de 30 elementos.
Las autoridades estatales extendieron un reconocimiento al intenso, incansable y decidido esfuerzo de los combatientes forestales que se encuentran en la primera línea de fuego. Asimismo, confirmaron que mantendrán un monitoreo permanente de la evolución del siniestro para evitar una mayor propagación y mitigar riesgos para la población civil y el ecosistema.
También evitar arrojar colillas de cigarro o cerillos encendidos desde vehículos o mientras camina por zonas con pastizales secos, dejar fragmentos de vidrio, botellas o latas en el campo, ya que pueden actuar como lupa con los rayos del sol e iniciar un fuego, así como la oportunidad de llamar al 911 en caso de observar un siniestro de esta naturaleza.