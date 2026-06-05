Incendio forestal de Arizona cruza a Sonora; activan operativo binacional en Nogales y Santa Cruz

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El incendio “Benton”, originado en Arizona, ingresó a territorio sonorense y ha afectado alrededor de 60 hectáreas. Autoridades de México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada para contener y liquidar el siniestro

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/06/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 04:57 PM.