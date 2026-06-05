Marcha binacional une a los dos Nogales contra las adicciones

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Autoridades, organismos civiles, instituciones educativas y de salud participaron en una movilización binacional que reunió a las comunidades de ambos Nogales para promover la prevención de las adicciones y fomentar una cultura de paz y bienestar social

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/06/2026 05:57 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 06:04 PM.