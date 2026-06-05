Marcha binacional une a los dos Nogales contra las adicciones

Con el firme objetivo de crea consciencia colectiva y frenar el devastador paso de las adicciones dentro de los hogares, se llevó a cabo una marcha binacional, que unió a ambos Nogales, en un importante encuentro sobre la línea internacional, buscando llevar un mensaje de paz y en contra del uso de drogas.
Hipolito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Nogales, mencionó que esta movilización contó con la importante participación de la presidenta del DIF, Griselda Quintero, junto con representantes de dependencias como el Centro de Integración Juvenil, clubes de servicios, institutos educativos y oficinas de salud locales, con un recorrido desde la plaza Miguel Hidalgo, hasta la garita Morley en la calle Francisco Loureiro o Internacional, en donde tomó forma el contingente en un lazo binacional.
Trabajar esa es la concientización que queremos alcanzar y esta marcha tiene como propósito encontrar a los dos nogales es una marcha de carácter binacional que a través de la misma vamos a partir el día de hoy de aquí de la plaza Miguel Hidalgo caminaremos hasta la garita Morley o la garita puerta de parís o la garita de a pie como la conocemos los nogalenses vamos a llegar hasta ese lugar y del lado americano saliendo desde el consulado de México en los Estados Unidos van a caminar también hasta la línea internacional donde nos encontraremos ambas marchas y ahí tendremos un mensaje de concientización justamente para incidir en la mente y en el corazón de los nogalenses y evitemos el hecho de que las adicciones rompa a nuestras familias, comentó Sedano.
Sedano agregó que los reportes diarios de Seguridad Pública revelan que las faltas administrativas y los incidentes de violencia intrafamiliar con el común denominador en las colonias, vinculados directamente con las adicciones, por lo que, ante este panorama, el gobierno municipal continuará impulsando programas de proximidad social para contrarrestar esta realidad que afecta a amplios sectores de la población.
Creo que nosotros como gobierno municipal debemos de trabajar en lo propio tenemos programas exitosos que se están llevando a cabo estamos trabajando de manera conjunta en las colonias de la localidad, pero llevar a cabo este tipo de marchas para hacer conciencia con los habitantes de nogales sin lugar a duda tenemos que incidir en alguna mente y en algún corazón y ese es un resultado positivo de esta marcha que hoy llevamos a cabo, mencionó.