Reporta fuga de agua y desata conflicto vecinal; adulta mayor termina lesionada

Una mujer adulta mayor resultó lesionada luego de ser golpeada por su vecino quien le propino una “patada voladora” en el pecho, enojado porque reportó a Oomapas una fuga de agua potable de su domicilio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública este hecho se documentó alrededor de las 15:15 horas cuando se informó a través del número de emergencias una riña entre vecinos en hechos ocurridos en la calle Rodolfo Merino de la colonia CTS-CROC, donde había una mujer lesionada.
Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Eugenia de 62 años de edad misma que les narró que momentos antes el yerno de su vecino adjunto comenzó a insultarla porque ella había reportado una fuga de agua que tenía en esa casa.
La mujer dijo a los oficiales que, al enfrentar al agresor, éste le propinó una patada voladora en el pecho siendo proyectada varios metros hacia el suelo donde resultó lastimada de la mano derecha, y otras partes del cuerpo.
Ante el hecho los agentes trasladaron a la víctima ante un Juez Cívico siendo certificada por un médico con una lesión en el tórax con aumento de volumen, así como hematoma en la mano derecha con inflamación. Sobre el caso se informó al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.