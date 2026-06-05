Reporta fuga de agua y desata conflicto vecinal; adulta mayor termina lesionada

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Una mujer fue atendida y certificada médicamente tras ser presuntamente agredida por un hombre molesto por un reporte realizado ante Oomapas. Seguridad Pública dio seguimiento al incidente ocurrido en la colonia CTS-CROC

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 05:37 PM.
En Nogales y editada el 05/06/2026 05:42 PM.