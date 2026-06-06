Advierte Tránsito sanciones por velocidad y ruido excesivo en recorridos de clubes de autos

Directivos de Seguridad Pública de Nogales, Sonora informaron que autoridades preventivas mantendrán vigilancia constante en las avenidas principales, incluyendo el primer cuadro de la ciudad los días jueves, debido a la nueva tradición de distintos clubes de vehículos que se reúnen para circular por la zona.
Lo anterior para evitar que los conductores de vehículos arreglados o motociclistas abusen de la velocidad por la avenida Álvaro Obregón y no permitir su permanencia hasta altas horas de la noche.
El jefe de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, informó que el pasado jueves durante los recorridos y la presencia policial por la zona Centro, realizaron varias infracciones a conductores por diferentes motivos, además de realizar algunas amonestaciones verbales a propietarios de autos con grandes sistemas de sonido.
Dicha autoridad informó que estos recorridos iniciarán desde el día jueves y permanecerán durante todo el fin de semana para evitar accidentes, además de no tolerar el abuso en la contaminación auditiva y la conducción punible.