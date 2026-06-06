Advierte Tránsito sanciones por velocidad y ruido excesivo en recorridos de clubes de autos

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El jefe de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, informó que los operativos iniciarán cada jueves y se extenderán durante el fin de semana para garantizar la seguridad vial y el orden en la zona Centro de Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/06/2026 09:00 AM.
En Nogales y editada el 06/06/2026 09:02 AM.