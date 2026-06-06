Concluye OOMAPAS reparaciones en líneas de conducción y restablece servicio en varios sectores

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El organismo operador informó que finalizaron los trabajos de reparación en dos tuberías principales de 16 pulgadas, lo que permitirá la recuperación gradual del suministro de agua potable en colonias del sur y norte de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 09:36 AM.
En Nogales y editada el 06/06/2026 09:48 AM.