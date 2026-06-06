Concluye OOMAPAS reparaciones en líneas de conducción y restablece servicio en varios sectores

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS) informó que concluyeron satisfactoriamente los trabajos de reparación en dos importantes líneas de conducción de agua potable, acciones que permitirán la recuperación gradual del servicio en diversos sectores de la ciudad.
La primera intervención se realizó en una tubería de 16 pulgadas que abastece a los sectores Las Haciendas, Fuente de Plata, Mirador y Colinas del Yaqui, donde personal especializado atendió y corrigió una fuga de agua detectada en la infraestructura, quedando completamente solucionada.
De manera simultánea, cuadrillas del área de Conducción culminaron las labores de reparación en otra línea de 16 pulgadas, encargada de transportar agua desde el Tanque Principal 1 hacia el Tanque Pueblitos, infraestructura fundamental para el abastecimiento de los sectores Pueblitos y Manantial.
Con la conclusión de ambos trabajos, el organismo operador indicó que el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera paulatina en las zonas mencionadas, conforme se recuperen los niveles y presiones normales del sistema.
El director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, se mantuvo atento al desarrollo de cada una de las acciones realizadas por el personal operativo, dando seguimiento puntual a los trabajos y coordinando los esfuerzos necesarios para atender estas problemáticas con el objetivo de brindar soluciones oportunas en beneficio de las y los usuarios.
Asimismo, OOMAPAS hizo un llamado a la comunidad a continuar con el cuidado y uso racional del agua potable, especialmente durante el proceso de recuperación del sistema, evitando desperdicios y fomentando prácticas responsables que contribuyan a la disponibilidad del recurso para todas las familias nogalenses.
Finalmente, el organismo operador agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas maniobras y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad para ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad.