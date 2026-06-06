Consulado de Estados Unidos en Nogales reduce espera para visas a solo 21 días: Michelle Ward

Un tiempo de espera de 21 días para la cita de obtención de una visa B1/B2 registró el Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, Sonora, lo que se atribuye al resultado de la inversión en las nuevas instalaciones y el reacomodo estratégico efectuado por la titular de esta representación diplomática, Michelle Ward.
La funcionaria estadounidense explicó que al tomar posesión de la oficina, el tiempo para que los ciudadanos se presentaran a entrevistarse con los vicecónsules y de esa forma obtener su documento se encontraba en promedio por encima de los 700 días, por lo que el trabajo, indicó, ha sido intenso por parte de los empleados del Departamento de Estado para poder lograr esa reducción que significa una mayor y mejor economía para ambos países y sus habitantes.
Cuando llegue a Nogales en 2023 había una espera de 723 días alrededor de eso. Y en ese tiempo pensaba ‘esto es terrible’ porque hay gente que están esperando por años por solamente una cita. No solamente la visa, pero una cita. Y cómo podemos ayudar a la comunidad para el flujo de comercio, más turismo, oportunidades en general. Y para nosotros fue una decisión como la maquila de cambiar nuestra operación para ser más eficiente. Y con estos cambios, sin más personal, sin más recursos, pero solamente un deseo de hacer algo mejor es que estamos en este momento en un logro increíble de 21 días por una cita de visa. Y eso es diferente dependiendo de la categoría de visa. Pero la mayoría de personas están pidiendo B1, B2 la cual es de comercio y turismo, comentó la cónsul Ward.
Sin embargo, los tiempos de espera en Nogales son uno de los menores entre todos los consulados, por lo que es común que personas de otros estados o municipios opten por invertir en un viaje a Nogales, ya que la selección para su proceso de entrevista previa y directamente en el consulado significará potencialmente tener el documento en su poder en menor tiempo, lo que puede ser también un detonante para la economía local.
Entonces ahora tenemos gente de otros estados que están viniendo a Nogales para su cita de visa. Espero que esto es algo importante también por la ciudad. Para los comerciantes en esta ciudad, para los restaurantes, para los hoteles, para otros. Porque ya saben, tienen que viajar hasta Hermosillo y manejar aquí. Y tienen que quedarse una noche o dos noches, no sé. Entonces esto es también otra iniciativa para traer más inversión aquí a Nogales, mencionó.