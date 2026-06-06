Consulado de Estados Unidos en Nogales reduce espera para visas a solo 21 días: Michelle Ward

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La cónsul Michelle Ward destacó que el tiempo de espera para citas de visa B1/B2 pasó de más de 700 días a únicamente 21, gracias a una reestructuración operativa que también impulsa el turismo y la economía local

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/06/2026 09:53 AM.
En Nogales y editada el 06/06/2026 10:03 AM.