Desmiente OOMAPAS supuesto derrame de agua en tanque Colinas del Yaqui

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El director de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, aclaró que el tanque Mirador opera con normalidad y que el video difundido en redes sociales corresponde a una grabación de hace aproximadamente un año

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 09:02 AM.
En Nogales y editada el 06/06/2026 09:36 AM.