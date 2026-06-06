Desmiente OOMAPAS supuesto derrame de agua en tanque Colinas del Yaqui

Con el objetivo de brindar información veraz y oportuna a la ciudadanía, el director general de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza, realizó una transmisión informativa desde las instalaciones del tanque Colinas del Yaqui, también conocido como tanque Mirador, para desmentir una versión falsa difundida recientemente en redes sociales sobre un supuesto derrame de agua.
La aclaración se hizo luego de que circulara un video en el que se aseguraba que dicha infraestructura presentaba derrames. Ante esta situación, personal técnico del organismo acudió al sitio para realizar una inspección y verificar las condiciones del tanque.
Tras la revisión correspondiente, se confirmó que el tanque opera con normalidad y que el material audiovisual difundido no corresponde a la situación actual, ya que se trata de un video grabado hace aproximadamente un año, por lo que la información compartida carece de sustento.
Durante su mensaje, Sandoval Mendoza hizo un llamado a la comunidad a verificar la información antes de compartirla, al señalar que la difusión de contenido desactualizado o fuera de contexto puede generar confusión entre los usuarios y afectar la percepción sobre el servicio que presta el organismo.
El compromiso de OOMAPAS es seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía con los usuarios, informando de manera puntual sobre cualquier situación que impacte la prestación de los servicios, expresó el titular del organismo.
Finalmente, se invitó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de OOMAPAS Nogales para mantenerse informada sobre las acciones, programas y trabajos que se realizan en beneficio de la comunidad.