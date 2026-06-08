Angélica Burgos impulsa programa de valores familiares con “Mi Barrio Seguro”

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales anunció el inicio de actividades comunitarias enfocadas en fortalecer la comunicación entre padres e hijos, promoviendo valores como el respeto, la honestidad y la empatía durante el próximo periodo vacacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/06/2026 12:52 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 01:10 PM.