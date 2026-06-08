Angélica Burgos impulsa programa de valores familiares con “Mi Barrio Seguro”

Con el fin de fortalecer el vínculo familiar entre padres e hijos en esta frontera, la organización Mujeres al 100 lanzará un programa de valores en el marco del proyecto “Mi Barrio Seguro”.
La coordinadora en Nogales del organismo Angélica Burgos Garay, informó que en coordinación con el comité de Jóvenes al 100, estarán llevando a cabo los recorridos por las colonias de la ciudad.
Se está proyectando un plan de trabajo interactivo, en donde intervenga la familia en su conjunto...buscando con ello aprovechar el tiempo libre ahora que los niños y jóvenes salgan de vacaciones, destacó.
En este programa contarán con la colaboración y caracterización de la payasita “Bolilla”, señaló, quien se ha sumado para apoyar esta labor de fortalecimiento de los valores familiares.
Se busca rescatar los principales valores como es el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la empatía...como los principios y cualidades que guían la conducta de un ser humano, enumeró.