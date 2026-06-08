Aseguran armas de uso exclusivo del Ejército tras percance vehicular en Nogales

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Un choque entre tres vehículos derivó en la detención de dos presuntos portadores de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; el caso quedó a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/06/2026 02:31 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 02:34 PM.