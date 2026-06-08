Aseguran armas de uso exclusivo del Ejército tras percance vehicular en Nogales

Autoridades municipales dieron a conocer los resultados del aseguramiento de sujetos armados en calles de la colonia Solidaridad donde les aseguraron armamento, tras protagonizar un choque en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que luego de un accidente vial entre dos vehículos suscitado en la calle De la Viga de la colonia Solidaridad, agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, lograron el arresto de Juan “N” de 19 años y Dylan “N” de 21 años.
Fue minutos después de las 09:00 horas que se reportó el percance en el que reportaron personas lesionadas, los oficiales se presentaron en el lugar y observaron un vehículo vagoneta de la marca Ford de la línea Territory de color blanco, el cual estaban impactado contra otra unidad pick up de la marca Dodge Ram de color azul, mismo que fue proyectado para golpear otro automóvil compacto de la marca Toyota Yaris de color plata que estaba estacionado.
En el lugar el agente de tránsito detectó que el conductor de la vagoneta Ford presentaba un golpe en la frente y vio que poseía un arma de fuego tipo fusil, así como uniforme táctico y en el porta vasos de la unidad estaba una pistola de color negra, además de otro rifle en la parte de la consola del vehículo.
El policía que descubrió el armamento aplicó sus conocimientos de defensa e inmediatamente desenfundó su arma de cargo al verse amenazado, y con voz fuerte le pidió que soltara el fusil que traía en su poder el chofer que le apuntaba al oficial.
Durante el hecho, el policía solicitó apoyo de sus compañeros que llegaron minutos después y lograron el arresto de quien dijo llamarse Juan de 19 años de edad que era el copiloto del vehículo, así como Dylan de 21 años de edad, conductor de la unidad, los cuales negaron tener permisos para la portación de las armas que poseían y que son del uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.
Los elementos de la corporación pusieron en resguardo una pistola de la marca Smith & Wesson de calibre 9 milímetros con cargador abastecido con 4 cartuchos útiles, un fusil de asalto calibre 7.62X39 de la marca Pionner Arms con cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, así como otro fusil de asalto de la marca Roman Cohere del calibre 7.62X39 con cargador abastecido con 30 cartuchos útiles.
Mediante un operativo de seguridad y protección, los oficiales de Seguridad Pública Municipal, pusieron a disposición a los detenidos y el armamento, así como el vehículo accidentado ante el Ministerio Público Federal.