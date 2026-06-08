Ayuntamiento de Nogales impulsa esterilización de mascotas en La Mesa

Con el propósito de fortalecer la salud pública, prevenir la sobrepoblación animal y promover la tenencia responsable de mascotas, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, a través del Centro de Atención y Bienestar Animal, realizó este viernes una jornada de esterilización en la colonia La Mesa.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Comunitario de La Mesa, donde fueron esterilizadas 17 mascotas, como parte de las acciones permanentes que impulsa la administración municipal para acercar estos servicios a las familias nogalenses y contribuir al bienestar de perros y gatos.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres Rivera, informó que estas jornadas permiten atender directamente a las colonias, facilitar el acceso a servicios básicos para las mascotas y generar mayor conciencia sobre la importancia de la esterilización.
Esterilizar a nuestras mascotas es un acto de responsabilidad y de amor, porque ayuda a prevenir camadas no deseadas, reduce el abandono y contribuye a tener una ciudad más ordenada y saludable para todos, expresó Cindy Torres Rivera.
Queremos que las familias sepan que no están solas; desde el Centro de Atención y Bienestar Animal seguimos organizando jornadas, escuchando reportes y acercando servicios que ayudan tanto a las mascotas como a la salud de la comunidad, señaló.
Invitamos a los vecinos de Romanza a sumarse a estas acciones preventivas. La fumigación contra garrapatas es muy importante para proteger a las familias y a sus mascotas, especialmente durante esta temporada en la que estos parásitos representan un riesgo para la salud, agregó.