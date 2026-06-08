Ayuntamiento de Nogales impulsa esterilización de mascotas en La Mesa

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El Centro de Atención y Bienestar Animal realizó una jornada de esterilización en la colonia La Mesa, donde fueron atendidas 17 mascotas como parte de las acciones municipales para fomentar la tenencia responsable y la salud pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/06/2026 12:23 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 12:52 PM.