Consulado de México en Nogales inaugura 'Umbral', obra que dialoga con la frontera

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La artista Ana Lucía Sandoval inauguró la exposición “Umbral” en el Consulado General de México en Nogales, Arizona, una propuesta artística que explora la dignidad humana, la migración y los procesos de transformación personal a través del color, la conciencia y la empatía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/06/2026 02:07 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 02:11 PM.