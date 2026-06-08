Consulado de México en Nogales inaugura 'Umbral', obra que dialoga con la frontera

El Consulado General de Mexico en Nogales, Arizona, se convirtió en un espacio de reflexión con la inauguración de “Umbral”, la más reciente exposición de la artista Ana Lucia Sandoval, ceremonia de apertura que fue encabezada por el cónsul Marcos Moreno Baez, quien destacó la relevancia de albergar una propuesta artística que dialoga directamente con la realidad fronteriza.
Durante la presentación, se contó con la presencia de miembros del cuerpo consular, promotores culturales de ambos lados de la frontera y el musico Evan Cory, quien se sumó como aliado del proyecto, anunciando que la muestra también tendrá una segunda vida el mes de julio en La Linea Art Studio.
Pero desde el consulado de México nos es muy profundo, nos es muy directo, nos conecta directamente con eso que les acabo de comentar, con las personas en movilidad. Entonces cuando uno piensa, por ejemplo, en justicia, cuando uno piensa en dignidad, pues uno evidentemente hace referencia a lo que miles de personas todos los días están padeciendo. Y no es una cuestión de un país, de dos, de tres países, es un problema sistémico, a final de cuentas, que llevamos toda la vida, literalmente, tratando de resolverlo, mencionó el cónsul Moreno Baez.
Por su parte, la artista explicó que el proyecto nació tras cuestionarse a que tiene derecho un ser humano por el simple hecho de nacer, un proceso creativo que la confrontó con la empatía y la vulnerabilidad, por lo que para evitar imponer una visión rígida sobre un tema sensible, Sandoval detalló que decidió nombrar sus piezas únicamente con números, dejando un espacio abierto al libre reflejo de cada espectador.
Umbral representa este momento de transición, la crisis, la transformación. Mi obra es un regreso a los básicos, una invitación a lo esencial, a vibrar en conciencia. Marcos, cuando me invitó, me decía que qué pasaría si me enfocara en las vibraciones sobre la humanidad. Y pensar en la humanidad me hizo pensar en mí como ser humano, comentó la artista.