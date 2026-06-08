Fortalece Index Nogales alianza educativa para impulsar el talento que demanda la industria

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El Comité de Educación de Index Nogales reunió a representantes de empresas maquiladoras y a directivos académicos para analizar estrategias de capacitación, vinculación y desarrollo profesional orientadas a fortalecer la competitividad del sector manufacturero

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/06/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 04:24 PM.