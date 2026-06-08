Fortalece Index Nogales alianza educativa para impulsar el talento que demanda la industria

Con un enfoque prioritario en la educación, la vinculación y el desarrollo de talento, el Comité de Educación de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales concretó su más reciente sesión de trabajo en las instalaciones de la empresa Sonitronies.
La reunión congregó a 15 representantes provenientes de siete empresas afiliadas al sector maquilador y manufacturero de exportación de la ciudad y durante este encuentro, las y los asistentes analizaron diversas oportunidades de colaboración con el objetivo principal de atender las necesidades de capacitación y crecimiento profesional que demanda la industria en la región.
La mesa de diálogo destacó por la participación de Justin Dutram, Director Ejecutivo de Eller Executive Education de la Universidad de Arizona, donde su aporte enriqueció el intercambio de experiencias y consolidó de manera formal los lazos entre el ámbito académico y las empresas agremiadas a la asociación.
Las directrices y operaciones de este comité transcurren bajo el cargo de Issa Valenzuela y la dirección de Jesús López, asimismo, la sesión contó con la presencia y respaldo de Genaro Vecerra, Director Ejecutivo de Index Nogales, junto a su equipo de apoyo.
Este comité representa uno de los diez grupos de trabajo estratégico que operan de manera organizada al interior de Index, con el aval de Daniel Rivera Ontiveros, presidente del Consejo Directivo, estas comisiones promueven acciones específicas creadas para el beneficio directo de la industria y para el bienestar cívico de la comunidad nogalense en general.