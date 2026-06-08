Imfoculta celebra el talento infantil con muestra de Baby Ballet en Nogales

En un ambiente de celebración y talento, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) llevó a cabo la presentación de fin de cursos del taller de Baby Ballet. El evento destacó por las habilidades dancísticas de las más pequeñas y reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo integral de la niñez, además la creación de comunidad a través de las artes.
La ceremonia estuvo encabezada por el director de Imfoculta, Nadir del Cid, y la maestra responsable del taller de Danza Contemporánea y Clásica, Anahy Encinas, quienes dirigieron emotivos mensajes a las familias asistentes y a las jóvenes promesas de la danza en reconocimiento al esfuerzo y la disciplina, con reconocimiento a la solidaridad de la comunidad artística que promovieron la donación de útiles escolares como acceso al festival.
Durante su intervención en el escenario, Nadir del Cid destacó que esta muestra representa mucho más que una simple ejecución de baile, al enfatizar el valor del proceso formativo de las alumnas con el apoyo de las familias que les prodigan un acompañamiento permanente, premisa que fortalece al arte y la cultura.
Hoy celebramos no solamente la danza, sino también el esfuerzo, la disciplina, la imaginación y la alegría de nuestras niñas, expresó el director de Imfoculta.
Es una muestra que hacen las niñas cada fin de cierre, cada fin de curso hacen una muestra de todo lo que hacen en clases, todo lo que aprenden jugando. Porque ellas, como son de edad de 3 a 5 años, su aprendizaje es más lúdico y más personalizado con ellas. Entonces ahorita, mostramos un poquito de ballet, hicieron un poquito de elasticidad también, y bailamos un poquito con ellas, señaló.