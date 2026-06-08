Imfoculta celebra el talento infantil con muestra de Baby Ballet en Nogales

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Niñas de entre 3 y 5 años demostraron sus avances en danza clásica y contemporánea durante la presentación de cierre de cursos organizada por Imfoculta, destacando el desarrollo artístico, motriz y social que brinda esta disciplina desde la primera infancia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/06/2026 01:23 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 01:53 PM.