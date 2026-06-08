Lorenia Valles encabeza diálogos en Nogales y convoca a su segundo informe

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La senadora Lorenia Valles Sampedro sostuvo un encuentro con ciudadanos en Nogales para analizar los avances, retos y perspectivas del proyecto de transformación en Sonora, destacando la importancia de mantener el contacto directo con la población y la rendición de cuentas permanente

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/06/2026 02:11 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 02:19 PM.