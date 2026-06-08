Lorenia Valles encabeza diálogos en Nogales y convoca a su segundo informe

La senadora Lorenia Valles Sampedro visitó esta frontera para encabezar los “Diálogos por el segundo piso de la transformación en Sonora”, un espacio que consideró de análisis sobre los logros alcanzados en el proyecto de la nación, por lo que durante su encuentro la legisladora destacó la importancia de mantener un ejercicio permanente de rendición de cuentas y contacto directo con la comunidad para pulsar las necesidades reales de cada municipio.
Esta mesa de diálogo y conferencia de prensa tuvo como escenario el salón Alexander Hamilton, ubicado en las instalaciones del FOPIN, acompañada por el presidente municipal Juan Gim Nogales y los integrantes de su equipo de trabajo, quienes mostraron una estrecha coordinación institucional durante el desarrollo de la agenda de la legisladora en la ciudad.
En este espacio lo que buscamos es este acercamiento que nos permita tener esa retroalimentación de lo que han sido todos estos años, y particularmente creemos que es necesario siempre mantenernos a ras de suelo, como siempre dice nuestro gobernador, y creo también que es muy importante ir siempre teniendo el pulso de la realidad, comentó la Senadora.
La senadora enfatizó que se ha cumplido de manera integral con los compromisos asumidos ante la ciudadanía durante su gestión en el Pacto Federal, además de que reconoció el respaldo del acalde a quien calificó como un gran amigo de años, validando las acciones y el rumbo que la presente administración municipal ha impreso en beneficio del desarrollo de esta frontera.
Nogales donde además siempre nos sentimos bienvenidos, agradecemos mucho siempre las bendiciones del alcalde, Juan Gim, un gran amigo que nos conocemos desde hace muchos años, y que de verdad reconozco el trabajo que se está haciendo acá en Nogales por él y todo el equipo que me acompaña. Y bueno, pues esta tarde vamos a reflexionar sobre estos temas, avances, retos, y tener esta retroalimentación siempre es muy saludable, manifestó Valles.
Este masivo recibimiento popular y la logística del evento fueron articulados por el equipo del alcalde Gim Nogales y su estructura política, por lo que no solo se garantizó el orden de la asamblea, sino que funcionó como un sólido referente del arraigo social que existe en los diferentes sectores de la sociedad, además de que fueron acompañados por las diputadas locales, Azalia Guevara y Marcela Valenzuela.
Con este encuentro la senadora constató de primera mano el ambiente de unidad y la fuerza de convocatoria de la militancia fronteriza, con lo que esta cita cercana a los ciudadanos respaldó la base local del ayuntamiento, para continuar sus actividades en la región, consolidando los lazos entre la agenda del Senado y la estructura municipal.