Paro indefinido de maestros en Nogales: exigen abrogar ley del ISSSTE

En el marco de una creciente ola de movilización magisterial, docentes de las cinco escuelas secundarias generales de Nogales, a las que se han sumado gradualmente planteles de nivel preescolar y primaria, iniciaron un paro indefinido de labores.
Bajo el lema “Sonora en pie de lucha”, el magisterio exige respuestas contundentes a demandas históricas, principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la garantía de una jubilación digna, la eliminación del cálculo de pensiones en UMAs y el fin de las Afores.
A pesar de la magnitud de la protesta, impulsada por el Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación (MSTE), la situación ha generado un clima de incertidumbre entre las familias nogalenses. Hasta el momento, ha brillado por su ausencia la información oficial o algún comunicado formal por parte de los liderazgos sindicales tradicionales o los representantes formales del paro.
Esta falta de claridad ha dejado a los padres de familia a la deriva frente al estatus educativo de sus hijos, durante recorridos por las instalaciones educativas, como la Escuela Secundaria General 1 “Plutarco Elías Calles”, que lució este día con aulas vacías y patios en silencio, se pudo observar la dinámica de la protesta, sin permitir el acceso a la prensa.
A diferencia de la Secundaria General 2 “Profesor Luis Basurto Guzmán”, la apertura se dio con transparencia, donde directivos escolares se han limitado a explicar a los padres de familia que se trata de un paro exclusivo de maestras y maestros, no así de la autoridad escolar o del sistema educativo oficial.
La premisa de la movilización consiste en una protesta “de brazos caídos” o paro presencial, donde las y los docentes acuden a sus respectivos planteles en el horario habitual y firman su asistencia, congregándose en los patios o áreas comunes, pero restringen por completo el servicio académico habitual.
Las direcciones de las escuelas han precisado que, en caso de que algún alumno acuda a las instalaciones, se le permite el acceso y se le atiende únicamente para la recepción de trabajos o tareas pendientes, pero las clases regulares frente a grupo están suspendidas de manera indefinida.
Según este documento oficial, el 26 de junio está programada la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar; el 9 de julio es la fecha marcada oficialmente para el “Fin de clases del ciclo escolar 2025-2026”; mientras que, 13 y 14 de julio son días designados para el registro, entrega de boletas y comunicación de los resultados de la evaluación a los padres de familia.
Mientras los docentes se mantienen organizados y afirman que “unidos son más fuertes”, las familias de Nogales continúan a la expectativa de que se emita un resolutivo o se establezca una mesa de diálogo que destrabe el conflicto antes de que el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se vea irremediablemente afectado.