Paro indefinido de maestros en Nogales: exigen abrogar ley del ISSSTE

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Docentes agrupados en el Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación suspendieron actividades académicas en planteles de secundaria, primaria y preescolar para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejores condiciones de jubilación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/06/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 04:45 PM.