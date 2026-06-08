Quinto aniversario de Sonora Brothers arranca con cientos de bikers en Nogales

La emblemática calle Elías se llenó de rugidos de motores, música y un gran ambiente festivo con la inauguración del evento por el quinto aniversario del club de motociclistas Sonora Brothers, y las actividades del fin de semana comenzaron oficialmente la noche del viernes, dando paso a una celebración que concentró a cientos de motociclistas y familias nogalenses que se dieron cita para disfrutar del espectáculo.
El arranque de la concentración biker contó con la presencia de directivos del club encabezados por el presidente de Sonora Brothers Mike Inzuna, junto al alcalde de Nogales, Juan Gim Nogales y otras autoridades municipales, durante el acto protocolario, se resaltó la coordinación logística para albergar de forma segura este festival, el cual se ha consolidado con el tiempo como un atractivo turístico y de sano esparcimiento para la comunidad fronteriza.
Estamos festejando de hermandad, pero también, como siempre lo ha dicho, esta fiesta es para el público, es para la gente de Nogales. Y gracias a los carnales bikers que nos han visitado de toda la república. No comenzar a nombrar porque son muchos, ¿ok? Entonces ya se la saben. Gracias por estar con nosotros, comentó Inzunza.
Por su parte el alcalde, reconoció el impacto positivo de estas actividades que devuelven el dinamismo económico y la alegría a los sectores tradicionales de la ciudad, por lo que reafirmó su compromiso de seguir apoyando eventos que promueven la hermandad y la diversión familiar.
Gracias por ponerle alegría a esta avenida, una avenida que en los días que siempre ha sido una calle emblemática donde hay artistas y hay eventos, pero esta noche le tocó a Sonora Brothers y a toda la comunidad Bienvenidos todos los que nos acompañan de la región, de las diferentes ciudades Mike, felicidades por el quinto aniversario, a toda tu comitiva y a todos los que integran la comunidad de Sonora Brothers Gracias, muy buenas noches y a solicitud de los organizadores de Sonora Brothers, manifestó el alcalde.