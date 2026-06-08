Quinto aniversario de Sonora Brothers arranca con cientos de bikers en Nogales

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Cientos de motociclistas de México y Estados Unidos se reunieron en Nogales para participar en el quinto aniversario del club Sonora Brothers, evento que convirtió la calle Elías en el principal punto de encuentro para la comunidad biker y las familias nogalenses

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/06/2026 02:22 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 02:27 PM.