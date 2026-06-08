Retiran 70 toneladas de cacharros en Romanza durante jornada del programa Barriendo

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El alcalde Juan Gim Nogales encabezó una jornada integral de limpieza en el fraccionamiento Romanza, donde fueron retiradas 70 toneladas de desechos y se reforzaron acciones preventivas contra el dengue ante la cercanía de la temporada de lluvias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/06/2026 12:18 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 12:23 PM.