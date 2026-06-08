Retiran 70 toneladas de cacharros en Romanza durante jornada del programa Barriendo

Con el propósito de fortalecer las acciones de limpieza, recuperación de espacios públicos y prevención de enfermedades transmitidas por vector, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una jornada integral del programa Barriendo en el fraccionamiento Romanza.
Durante la actividad, el Presidente Municipal agradeció el compromiso de las cuadrillas de la Dirección de Imagen Urbana, que de manera permanente se mantienen activas en distintos sectores de la ciudad para atender reportes ciudadanos, retirar desechos, limpiar espacios públicos y mejorar el entorno de las familias nogalenses.
El director de Imagen Urbana, Ramón Zambrano Hernández, informó que esta actividad corresponde al Barriendo número 58 y se realizó a solicitud de las y los vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por la acumulación de basura, maleza y cacharros, factores que pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor del dengue, especialmente ante la proximidad de la temporada de lluvias.
Estamos en el Barriendo número 58, aquí en el fraccionamiento Romanza, atendiendo una solicitud de los mismos vecinos, quienes nos hicieron llegar su preocupación por un tema de salud, principalmente por la prevención del dengue. Por eso decidimos intervenir esta área y reforzar las acciones de limpieza dentro del fraccionamiento, expresó Zambrano Hernández.
En esta jornada de descacharre sacamos alrededor de 70 toneladas; además, seguimos trabajando en un basurero clandestino del que ya hemos retirado más de 200 toneladas. Todo esto lo hacemos para prevenir el dengue, sobre todo porque se acerca la temporada de lluvias y debemos actuar con tiempo, señaló el funcionario municipal.
Ramón Zambrano Hernández destacó que estas jornadas continuarán en otros sectores de la ciudad, como lo ha instruido el alcalde Juan Francisco Gim Nogales. Adelantó que la próxima semana se atenderá una sección del fraccionamiento La Mesa, en áreas como Ocotillo y Soya, para avanzar de manera ordenada en la limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos.
Vamos a seguir trabajando en las colonias, como lo comentó nuestro alcalde. La próxima semana estaremos en una sección del fraccionamiento La Mesa, en el área de Ocotillo y Soya, y posteriormente iremos revisando qué sectores siguen, para cubrir la mayor parte de los fraccionamientos con limpieza, reparación de parques y todo lo que contempla el programa Barriendo, comentó.
Finalmente, recordó que las personas que requieran apoyo para retirar colchones, muebles u otros objetos en desuso pueden comunicarse al número de Imagen Urbana: 631 315 1915. En el caso de personas adultas mayores, con discapacidad o alguna dificultad para sacar los objetos a la vía pública, el personal puede brindar apoyo directamente en el interior de la vivienda o patios.
Quienes necesiten retirar algún colchón o mueble pueden comunicarse con nosotros. Les pedimos colocarlo en la vía pública y, si se trata de personas adultas mayores, con discapacidad o alguna dificultad, con gusto los apoyamos a retirarlo desde el interior de sus viviendas o patios, agregó Zambrano Hernández.