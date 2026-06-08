La solidaridad transforma el hogar de Gael; comunidad y autoridades fortalecen su recuperación

En el Nogales solidario, nadie, nunca, está solo. Esta premisa ha cobrado vida en el hogar del pequeño Gael Francisco, donde la atmósfera de incertidumbre de hace unas semanas ha dado paso a un ambiente de fe, gratitud y evidente mejoría. Gracias a la suma de voluntades de autoridades, organizaciones civiles y ciudadanos, la batalla que libra esta familia hoy se lucha con un respaldo comunitario invaluable.
Con un hogar renovado y corazones agradecidos, el cambio en la vivienda es palpable, tras darse a conocer públicamente el caso de Gael, la respuesta no se hizo esperar. La abuela del menor, Cecilia Fernández, con un semblante mucho más tranquilo y esperanzador, compartió en entrevista el profundo agradecimiento hacia todos quienes se han acercado a su puerta.
El apoyo ha llegado desde múltiples frentes, con familias locales, el Ayuntamiento, el Banco de Alimentos y el Cuerpo de Bomberos han aportado su granito de arena, así como el acompañamiento motivacional de la paraatleta nogalense Diana Chávez.
Destacó de manera especial la intervención del pastor de Zion City y misionero Oscar Medina, quienes no solo canalizaron víveres, sino que organizaron la pintura de la vivienda, instalaron una cocina nueva, repararon fallas eléctricas, renovaron el contrato de agua potable ante Oomapas y se coordinan para la próxima instalación de dos aires acondicionados, brindándole a Gael un espacio digno y adecuado para su recuperación.
Estamos muy agradecidos con la ayuda que nos han dado, con todo el esfuerzo que han hecho por ayudarnos, hasta acá se han acercado familias, nos han apoyado con dinero, el Ayuntamiento, el Banco de Alimentos, los bomberos y el pastor Óscar nos está ayudando mucho en la casa sobre todo para que el niño tenga un lugar bien, expresó conmovida la señora Cecilia.
Sin embargo, el camino clínico continúa, Verónica, madre de Gael, detalló que los especialistas han detectado una alteración en el sistema inmunológico del menor, el cual ataca a su propio organismo. Aunque el diagnóstico definitivo aún está en proceso, el panorama se va esclareciendo gracias a la intervención de diversos especialistas.
Desde los avances consolidados, Gael ha mostrado una excelente respuesta al tratamiento para la acidosis tubular renal, por lo que el área de nefrología lo ha dado de alta temporalmente hasta el mes de octubre; de igual forma, ortopedia concluyó su etapa activa al retirar los metales de su pierna.
Para los estudios en curso, actualmente se explora la enfermedad de fondo, por lo que, es evaluado en genética y reumatología para descartar o confirmar condiciones como Lupus, artritis, enfermedades de la piel o posible osteogénesis imperfecta, conocida como “huesos de cristal”.