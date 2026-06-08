La solidaridad transforma el hogar de Gael; comunidad y autoridades fortalecen su recuperación

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El apoyo de ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades permitió mejorar las condiciones de vida del pequeño Gael Francisco y su familia. Mientras continúan los estudios médicos para determinar el origen de su padecimiento, la comunidad nogalense mantiene una red de respaldo que les brinda esperanza y mejores condiciones para enfrentar el proceso

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/06/2026 01:17 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 01:23 PM.