Triunfo del PRI en Coahuila motiva a la dirigencia en Nogales: David Chavoya

El contundente triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Coahuila inyectó una dosis de motivación y compromiso a la dirigencia local en Nogales, Sonora, aseguró David Chavoya.
El Presidente del comité municipal, destacó que estos resultados demuestran la vigencia del partido y envían un mensaje claro sobre la posibilidad de derrotar al partido oficial en los próximos comicios.
El líder partidista celebró la victoria en los 16 distritos electorales de Coahuila, un éxito que calificó como un “carro completo”, al destacar la alta participación ciudadana, la cual superó el 50 por ciento del padrón electoral. Esta respuesta en las urnas, afirmó, representa un parteaguas y una gran responsabilidad para las estructuras priistas en otras regiones, como el estado de Sonora y el municipio de Nogales.
Nos han dado el acta de defunción por varias ocasiones, pero el mensaje es muy claro, el PRI sigue vivo y más fuerte que nunca, aseveró el presidente local.
Sobre el impacto local, el dirigente detalló la reestructuración interna del partido en Nogales, al detallar el retorno a las visitas en las colonias a través de reuniones vecinales y, según sus palabras, antiguos liderazgos y nuevos simpatizantes se suman al proyecto ante la preocupación por la situación actual del país.
Una responsabilidad para seguir de cerca con la ciudadanía, hablar de frente, darles gracias por la confianza que tuvieron en Coahuila, e igual, ganarnos su confianza de nuevo. Y no con palabras, con hechos, porque al final del día eso es lo que cuenta, tenemos un gobierno actualmente que prometió mucho, prometió bastante, y cumplió muy poco; en Coahuila es un reflejo de cómo la ciudadanía habló en las urnas, dijo.