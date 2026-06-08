Triunfo del PRI en Coahuila motiva a la dirigencia en Nogales: David Chavoya

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El dirigente del PRI en Nogales afirmó que el “carro completo” obtenido en Coahuila demuestra la vigencia del partido y representa una motivación para fortalecer el trabajo territorial y recuperar la confianza ciudadana en Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/06/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 08/06/2026 05:04 PM.