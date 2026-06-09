Andrés Lechuga presentó '¿Dónde Nacieron las Pitayas?' con lleno total en Fiestas del Pitic

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El escritor nogalense calificó como una experiencia inolvidable su participación en las Fiestas del Pitic, donde presentó su obra inspirada en la identidad sonorense ante un nutrido público en el corazón de Hermosillo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/06/2026 01:54 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 01:56 PM.