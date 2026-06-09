Andrés Lechuga presentó '¿Dónde Nacieron las Pitayas?' con lleno total en Fiestas del Pitic

Como una experiencia de ensueño que supero toda expectativa consideró Andrés Lechuga, le toco vivir durante la presentación de su libro “¿Donde Nacieron las Pitayas?” en las Fiestas del Pitic en Hermosillo, evento que sirve como uno de los principales escaparates del arte en Sonora, ya que su obra cobró vida en la Plaza del Mezquite, a unos pasos de catedral, donde el autor compartió su obra a un nutrido grupo de asistentes.
Acompañado durante la presentación por el escritor Juan Miguel Valles, Lechuga desmenuzó esta antología compuesta por cuatro cuentos y siete micro relatos que rinden homenaje a la identidad sonorense a través de elementos tan locales como el bacanora, el chiltepín y las mismas pitayas.
Mucha asistencia, en un aforo de más de 400 mil personas Hay una cucharadita que agarra un nogalense de gente. Me presentó el escritor, ya premiado, ganador del concurso sonorense Juan Miguel Valles, en una tarde muy amena En la cual hubo oportunidad de hablar del libro, del micro relato Este libro es una antología de 4 cuentos y 7 micro relato. Hablar de los micro relatos, hablar de estos cuentos que hablan de Sonora De Las Pitayas, de Bacanora, del Chiltepín En un evento muy bonito y que hasta el momento no puedo creer que sucedió, comentó Lechuga.
Pues a la gente que escribe, sobre todo de manera local. Que no se rindan, que la carrera del escritor en este caso pues es posible, simplemente hay que buscar dónde publicar, dónde escribir las redes sociales, las plataformas digitales son una muy buena herramienta. Ya no tenemos que mandar nuestro manuscrito a Ciudad de México, y ver que un chilango deje los tacos de canasta para que se ponga a leer la literatura de un norteño, están las puertas en digital y pues ánimo, indicó.