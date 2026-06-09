Arranca en Nogales el programa “Sonora Mundialista” con celebración binacional

La algarabía y la pasión del futbol internacional, ya se respiran en la frontera con el arranque oficial del programa “Sonora Mundialista” en Nogales, este proyecto impulsado por el gobernador Alfonso Durazo a nivel estatal, que busca que la comunidad fronteriza viva de cerca la máxima justa deportiva, consolidando a la ciudad como un escenario clave para la proyección de los partidos y actividades principalmente para la juventud.
La jornada comenzó con el “Pase Binacional: Unidos por el Fútbol” el cual comenzó desde las 08:30 horas desde las instalaciones del Consulado General de México en Nogales, Arizona, en donde se dio la patada de salid simbólica, en donde las autoridades, junto a jóvenes fronterizos, marcharon hasta el Ayuntamiento de Nogales, pasando por la garita internacional en Dennis DeConcini.
Ya en territorio mexicano, el contingente fue recibido con un festejo en el edificio municipal encabezado por el alcalde Juan Gim Nogales, quien después de participar en dinámicas alusivas a la importante fecha deportiva manifestó que este evento sin duda tiene una relevancia histórica y representa una oportunidad de hermanamiento entre todos los países organizadores y aquellos que disfrutarán de este evento desde sus hogares.
Nos une el deporte y el fútbol como un deporte internacional, un deporte de jóvenes, un deporte de todos los países, pero vamos a ser anfitriones con Estados Unidos y Canadá, por eso es la copa binacional y este día aquí damos el arranque, vamos a tener una serie de actividades, de proyecciones aquí en Nogales para que nadie se quede sin vivir lo que es la copa del mundo. México fue y ha sido dos veces organizador, es la tercera vez en que México, pero hay un ambiente muy bueno, muy favorable porque ahora somos de los tres anfitriones, indicó el alcalde.
Estamos aquí sumándonos a esos esfuerzos, a este mundial social, estamos en una sola comunidad y buenos, vamos a ser también actividades, esta es la primera, con esto arrancamos una serie de actividades, por supuesto invitamos a la gente a que se sume al consulado general de México el 11 de junio desde vamos a transmitir el mundial, va a estar abierto al público evidentemente y también otras acciones que vamos a llevar a cabo, manifestó el Cónsul.