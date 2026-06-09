Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas de muerte en Nogales

Un sujeto fue detenido por la policía luego de golpear y amenazar de muerte a su pareja al encontrarse en su domicilio en la colonia Infonavit 5 de Mayo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:37 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Infonavit 5 de Mayo, donde reportaban violencia familiar.
En el lugar observaron a un hombre que gritaba amenazas de muerte a una mujer, por lo que procedieron a la detención de Juan R. “N” de 26 años.
La afectada mencionó que la persona detenida es su pareja, el cual llegó al domicilio en estado de ebriedad ingresando y causando daños a la puerta de la casa, para posteriormente agredirla físicamente mientras le realizaba amenazas de muerte.
Dicha autoridad informó del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que el agresor quedara a su disposición, certificando a la víctima de sus lesiones.