Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas de muerte en Nogales

...

Un sujeto de 26 años fue arrestado por elementos de Seguridad Pública tras presuntamente agredir físicamente a su pareja y amenazarla de muerte en un domicilio de la colonia Infonavit 5 de Mayo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 12:55 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 01:04 PM.