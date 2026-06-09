División Fronteriza de la PESP reporta importantes aseguramientos en Sonora

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A casi un año de su creación, la unidad especializada ha decomisado miles de dosis de droga, cartuchos, armas y vehículos, además de concretar más de un centenar de detenciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/06/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 04:34 PM.