División Fronteriza de la PESP reporta importantes aseguramientos en Sonora

A casi un año de su creación la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) ha fortalecido las estrategias de seguridad en la frontera sonorense mediante acciones permanentes de vigilancia y prevención logrando importantes aseguramientos de personas, drogas y armas.
Se informó que como resultado de los operativos implementados, la División de Operaciones Fronterizas de la PESP logró la incautación de 26 mil 756 dosis de diferentes narcóticos, evitando que estas sustancias dañinas llegaran a las calles de fronteras como Nogales. Asimismo, fueron asegurados nueve mil 250 cartuchos de diversos calibres, para diferentes tipos de armas.
Se informó que se han destruido 158 puntos de halconeo, estructuras empleadas para labores de vigilancia e información usadas por el crimen organizado; además, se aseguraron 103 vehículos, así como la detención de 112 personas por diversos delitos, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho y a la procuración de justicia a lo largo de la frontera con los estados unidos en el estado de Sonora.
En materia de armamento, los operativos dieron como resultado el aseguramiento de 19 armas de fuego y 66 cargadores de diversos calibres, retirando de circulación equipo que representa un riesgo para la seguridad pública y la integridad de las familias sonorenses.
La PESP refrenda su compromiso de seguir trabajando con disciplina, profesionalismo y determinación para mantener la seguridad en la franja fronteriza de Sonora, privilegiando la protección de las personas y el fortalecimiento de las capacidades operativas que permitan responder con eficacia a los desafíos en materia de seguridad.