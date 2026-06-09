Entrega Ayuntamiento de Nogales 80 uniformes a bomberos; inversión de 1.37 mdp

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Nogales “Gustavo L. Manríquez” recibieron de parte del Ayuntamiento de Nogales más de 80 uniformes de primera calidad para la debida realización de su trabajo.
Dicho equipamiento se trató de 31 uniformes de equipo de protección personal y 51 uniformes de bombero, con una inversión de más de un millón 371 mil pesos, costeado con recursos propios del Ayuntamiento de Nogales.
Como parte de la mesa del presídium asistió el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera, el capitán Hiram Rigoberto Fuentes, y el contador público y bombero Alejandro Armenta, tesorero del Patronato de Bomberos.
También estuvo presente el comandante y jefe de Bomberos César Vélez Hernández, quien argumentó lo importante que es sumar las nuevas aportaciones al cuerpo de bomberos para su labor. Por su parte, la tesorera municipal felicitó a los elementos por la acertada adquisición.
Felicidades por estos uniformes que los ayudan a cuidar a quienes cuidan Nogales. El alcalde en algún momento utilizó una figura similar a los ángeles que cuidan Nogales y efectivamente lo son, por eso uno no puede escatimar en el apoyo que se les puede dar a los bomberos, a quienes se encargan de la seguridad de todo y de todos, expresó Huerta Rivera.
La verdad que un gobierno se convierte en facilitador cuando verdaderamente equipa a sus colaboradores, equipa a sus instituciones para que puedan desempeñar un mejor trabajo. Sería casi inhumano pedir que hicieran su trabajo que hacen cuando no se les proporciona su equipo que es el que los protege y los cuida, dijo.
Felicito a todos los ciudadanos responsables, cumplidores que hacen posible que nosotros con esa economía podamos transferirles y se compren esos equipos, lo básico indispensable. Todos estamos de acuerdo que es una aportación con causa y aquí se ve, argumentó Gim Nogales.
Felicito a todos los ciudadanos responsables, cumplidores que hacen posible que nosotros con esa economía podamos transferirles y se compren esos equipos, lo básico indispensable. Todos estamos de acuerdo que es una aportación con causa y aquí se ve, argumentó Gim Nogales.
Datos
51 Uniformes completos inversión
31 Uniformes de equipo de protección personal
Inversión
Un millón 371 mil 799 pesos