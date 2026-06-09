Entrega Ayuntamiento de Nogales 80 uniformes a bomberos; inversión de 1.37 mdp

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Con una inversión superior a 1.3 millones de pesos, el Gobierno Municipal dotó de nuevos uniformes y equipo de protección personal a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para fortalecer su labor operativa

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/06/2026 01:47 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 01:50 PM.