Investigan presunto envenenamiento de una gata en Lomas de Anza

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Una joven denunció ante las autoridades la muerte de su mascota “Cookie”, la cual fue encontrada con espuma en el hocico y aparentes signos de intoxicación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 04:25 PM.