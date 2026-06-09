Investigan presunto envenenamiento de una gata en Lomas de Anza

Un residente de la colonia Lomas de Anza reportó a las autoridades que su mascota una gatita de nombre Cookie fue envenenada encontrando su cuerpo sobre las escaleras del edificio.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:50 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Loma Bogotá del fraccionamiento señalado donde reportaban maltrato animal.
El estar en el sitio se entrevistaron con Daniela de 22 años, la cual les manifestó que momentos antes al salir de su domicilio se percató que su gata de nombre cookie se encontraba tirada en el estacionamiento con espuma en la boca, con signos de envenenamiento.
Dijo que sospecha de una vecina con quien tuvo problemas en días anteriores por el animalito, por lo que procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.