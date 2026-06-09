Investigan robo en vivienda de Lomas de Anza tras irrupción nocturna

Dos residentes de esta frontera reportaron a las autoridades que fueron víctimas de robo y daños en sus domicilios en hechos distintos suscitados en diferentes sectores de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 02:43 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Loma Vaupés de la colonia Lomas de Anza donde reportaban un robo en casa habitación.
En el sitio se entrevistaron con Zaira de 35 años, quien les dijo que a las 01:20 horas escuchó que su menor hija de 15 años gritó, observando salir de la casa a un sujeto de complexión delgada y de estatura alta sin lograr mirarle el rostro.
Aseguró que el sujeto se llevó un teléfono celular de color morado y un reloj de color negro, sin poder recordar las marcas, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.
En otro caso, siendo las 12:35 horas agentes municipales acudieron a la calle Tabachines del fraccionamiento La Mesa, donde reportaban daños en una casa habitación.
La de nombre Guadalupe de 47 años, les manifestó que a las 09:00 horas llegó su vecino molesto gritando y reclamando que el día anterior le había robado mil 800 pesos intentando agredirla físicamente a ella.
Lo cual no logró ya que su madre de la reportante intervino, pero su vecino tomó una piedra la cual lanzó contra su domicilio causando daños del cristal de una ventana y en la protección, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.