Investigan robo en vivienda de Lomas de Anza tras irrupción nocturna

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Una mujer denunció que un intruso ingresó a su domicilio y huyó con un teléfono celular y un reloj luego de ser descubierto por su hija menor durante la madrugada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 04:42 PM.