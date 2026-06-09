Lanzan en Nogales la “Fiebre Mundialista” con viajes al Fan Fest del Mundial 2026

El Ayuntamiento de Nogales presentó la iniciativa “Fiebre Mundialista”, que llevará a ganadores de torneos y a ciudadanos cumplidos al “Fan Fest” del Mundial 2026, a celebrarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
La invitación estuvo encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera y el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN) Marco Alonso Martínez, quienes explicaron sobre las tres principales actividades: campeonato varonil y femenil en categoría libre, así como el campeonato categoría gamer.
El director del IMDEN invitó a toda la comunidad de Nogales a ser parte de esta fiebre mundialista y participar en los torneos de futbol rápido.
En estas tres actividades los participantes se harán acreedores a un viaje con todo pagado, hospedaje y transporte a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, saliendo el martes 16 de junio y regresando el 20 de junio, donde el 18 estará México contra Corea del Sur en Guadalajara, donde se vivirá la experiencia del Fan Fest. Una salida turística, para los ganadores que participen en las categorías femenil y varonil, así como los ganadores del torneo de consolas, mencionó.
La Copa del Mundial Nogales se llevará a cabo a partir del próximo viernes. Este jueves es el arranque del mundial: se va a llevar a cabo en el gimnasio las proyecciones, se llevará a cabo un sorteo, los equipos se formarán con ocho jugadores y un entrenador que se harán acreedores al viaje, explicó.
La Copa del Mundial Nogales se llevará a cabo a partir del próximo viernes. Este jueves es el arranque del mundial: se va a llevar a cabo en el gimnasio las proyecciones, se llevará a cabo un sorteo, los equipos se formarán con ocho jugadores y un entrenador que se harán acreedores al viaje, explicó.
Por su parte, la tesorera del ayuntamiento detalló que el requisito que tendrán que cumplir los participantes de las diferentes categorías será presentar un pago del predial de este año 2026; todos los ganadores tendrán un pase doble para asistir al viaje acompañados.
La funcionaria recordó que al igual que el año pasado, este 2026 también llevarán a cabo una campaña para galardonar o premiar a los papás cumplidos, que en esta ocasión llevará el nombre de “Papá prende el asador futbolero”, con regalos sorpresas y pases dobles para asistir a Guadalajara.
A través de esta campaña, todos los contribuyentes que tengan el pago de su predial se les va a entregar un sobrecito con tarjetitas futboleras como las ‘Panini’, en este caso con ‘bellotitas’, imágenes alusivas a Nogales y una de esas va a ser una tarjetita premiada y van a poder ganar diversos premios además de cinco pases dobles para poder entrar al Fan Fest en Guadalajara. Vamos de la mano con el Instituto Nogalense del Deporte, esta campaña inicia a partir del 11 de junio en la Tesorería hasta el 20 de junio, explicó Huerta Rivera.