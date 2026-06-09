Lanzan en Nogales la “Fiebre Mundialista” con viajes al Fan Fest del Mundial 2026

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Autoridades de Sonora, Nogales y el Consulado de México en Arizona dieron inicio a las actividades rumbo al Mundial, con una caminata binacional y eventos que acercarán la fiesta futbolera a la comunidad fronteriza

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/06/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 02:12 PM.