Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición al surponiente de Nogales

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El hallazgo fue realizado por un vaquero en las inmediaciones del rancho El Embudo; la víctima, aún sin identificar, presentaba las manos atadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 01:33 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 01:43 PM.