Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición al surponiente de Nogales

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado por un vaquero en las inmediaciones del rancho “El Embudo”, ubicado al surponiente de esta frontera de Nogales.
De acuerdo con el informe policial, fue a las 19:05 horas que elementos preventivos comisionados a la delegación de La Mesa recibieron a una persona quien les reportó la localización de un cadáver.
El hombre les manifestó que al ir circulando por la carretera que conduce al Sáric, frente al rancho “El Embudo”, le dio un olor fétido, por lo que bajó para verificar si no se trataba de alguna de sus vacas, logrando observar el cuerpo de una persona aparentemente del sexo masculino en estado de descomposición.
Ante lo sucedido se trasladó a dar aviso a las autoridades. Los agentes acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo de un masculino con las manos atadas, mismo que vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, camisa manga larga azul y tenis de color negro, por lo que procedieron al aseguramiento y acordonamiento del lugar.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Periciales quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, sin determinarse hasta el momento la identidad de la persona sin vida.