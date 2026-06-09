Mujer denuncia allanamiento de vivienda; ex pareja dejó una nota de disculpa

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Una residente de la colonia Las Haciendas encontró la puerta de su domicilio dañada y una carta atribuida a su ex pareja, quien presuntamente ingresó sin autorización a la vivienda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 04:15 PM.