Mujer denuncia allanamiento de vivienda; ex pareja dejó una nota de disculpa

Una mujer residente de la colonia Las Haciendas reportó a las autoridades que su domicilio fue allanado por su ex pareja quien daño la puerta para entrar dejando una nota disculpándose por el hecho.
Esta situación fue registrada alrededor de las 20:42 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Hacienda del Rosario de la colonia señalada, donde reportaban un allanamiento de morada.
Por lo que al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con Edith de 44 años, la cual les manifestó al acudir al domicilio el cual tenía más de 15 días sin habitarlo encontró la puerta principal dañada.
Al interior dijo encontró una nota a puño y letra de su ex pareja quien se disculpaba por abrir de esa manera la puerta, haciendo mención que desconoce con exactitud cuál día se introdujo a su domicilio ya tiene más de 15 días que terminó su relación con él.
Los agentes ante el señalamiento le leyeron sus derechos como víctima de delito.