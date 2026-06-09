Omar del Valle llama a verificar fuentes y evitar la desinformación

El diputado local Omar del Valle Colosio abordó el panorama político actual y las acusaciones emitidas desde el extranjero hacia diversas figuras de la Cuarta Transformación. Para evitar el consumo de desinformación, el legislador recomendó a la ciudadanía analizar cuidadosamente los medios informativos y confirmar la veracidad de las noticias.
Principalmente decirle a la sociedad que es importante revisar las fuentes de información que se revisan, o sea, las fuentes de información en las que se consumen las noticias para efectos de tener siempre la mayor cantidad de información más real posible, porque luego hay muchísima desinformación, se citan a otras personas que no tienen fuentes confiables, citó.
Decirles que desde el Congreso apoyamos a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que nosotros como mexicanas y como mexicanos nos autodeterminamos como pueblo, con base a nuestras leyes, agregó.
Decirles que desde el Congreso apoyamos a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que nosotros como mexicanas y como mexicanos nos autodeterminamos como pueblo, con base a nuestras leyes, agregó.
Enfatizó que, ante cualquier señalamiento internacional, las autoridades deben aplicar el debido proceso y, de comprobarse algún delito, sancionar con rigor; sin embargo, aclaró que mientras no existan acusaciones formales, estas narrativas se mantienen como simples especulaciones.
Como mexicanas y como mexicanos nosotros nos debemos a nuestro marco jurídico, a nuestras leyes, si hay señalamientos de otros países, el país que sea, sea de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia y demás, pues tienen que llevarse conforme a proceso. Y conforme a proceso tenemos que aplicar la ley y si resultase conforme a la ley que hay un tema indebido, pues tendrá que aplicarse todo el rigor de la ley; mientras no se lleven conforme a proceso, todo lo demás sigue siendo especulaciones, dijo.