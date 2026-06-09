Omar del Valle llama a verificar fuentes y evitar la desinformación

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El diputado local pidió a la ciudadanía analizar cuidadosamente la información que consume y respaldó que cualquier señalamiento internacional se atienda conforme al debido proceso y las leyes mexicanas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/06/2026 03:14 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 03:18 PM.