Preparan inicio de obras en Tecnológico; prevén cierre del puente de Los Maestros

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El Ayuntamiento de Nogales afina la logística vial para arrancar la ampliación y renovación del puente, así como la modernización del sistema de captación pluvial en la avenida Tecnológico

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/06/2026 02:34 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 02:42 PM.