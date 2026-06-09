Preparan inicio de obras en Tecnológico; prevén cierre del puente de Los Maestros

El Ayuntamiento de Nogales alista los últimos detalles para el inicio de dos obras importantes en la calle Tecnológico: la remodelación de la zona de captación de agua para el embovedado y lo que será la expansión y renovación del puente vehicular, así como peatonal, del cruce de esta avenida con la De Los Maestros.
Estos proyectos contemplan mejoras estructurales y un nuevo sistema de captura pluvial para dar un mejor flujo a las corrientes de agua; sin embargo, el alcalde Juan Gim Nogales confirmó que se encuentran en la afinación de las estrategias de vialidad para disminuir el impacto en el tráfico de la zona.
Es lo que estamos viendo con la constructora porque vienen justamente las aguas, las lluvias y debemos no obstaculizar con las obras las vialidades. Entonces tenemos que tener mucha logística con eso, mencionó.
Sí, yo creo que mañana o pasado, con una logística que vamos a implementar y vamos a revisar ahorita más tarde, comentó el alcalde.
De la misma forma, el alcalde exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados por los canales oficiales sobre las rutas alternas, además de que pidió a los nogalenses paciencia para lograr el desarrollo de esta obra hidráulica y vial.