Taxista ebrio provoca choque múltiple y termina hospitalizado bajo custodia

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Un conductor de taxi fue detenido tras impactar dos vehículos estacionados en el centro de Nogales; presentó segundo grado de ebriedad e hiperglucemia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 04:50 PM.