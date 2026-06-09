Taxista ebrio provoca choque múltiple y termina hospitalizado bajo custodia

Un taxista ebrio y con síntomas provocados por la diabetes fue hospitalizado bajo custodia policial luego de protagonizar un choque en calles del centro de la ciudad donde chocó y provocó daños en dos vehículos en horas de la madrugada en Nogales, Sonora.
El reporte de Autotransportes de Seguridad Pública detalla que fue minutos después de las 02:20 horas que se trasladaron a la calle Ingenieros y Abelardo L Rodríguez de la colonia Fundo Legal, donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron un vehículo sedan de la marca Nissan Versa color blanco con la leyenda taxi de la empresa Lucianos el cual había impactado un vehículo Toyota Corolla que estaba debidamente estacionado, provocando con el impulso que dañara un segundo vehículo de la misma marca que también se encontraba estacionado.
El afectado dijo a los agentes que el presunto responsable intentó retirarse del lugar, pero fue seguido por él, señalando al de nombre Jesús M. "N" de 47 años como el presunto responsable, por lo que le fueron leídos sus derechos como persona detenida, observando que la persona se encontraba muy agitada haciendo mención que padecía diabetes y se sentía mal.
Ante el hecho paramédicos de Cruz Roja trasladaron a dicha persona al Hospital General Zona 5 del Seguro Social, ubicado en la colonia Siglo XXI, donde fue valorado con hiperglucemia y en segundo grado de ebriedad.
Por lo que fue hospitalizado bajo custodia policial, informando los agentes del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona permaneciera hospitalizada hasta su recuperación y puesta a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.