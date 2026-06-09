Vecinos agreden a hombre en Lomas de Anza tras acusarlo de matar a un gato

...

Un residente de 47 años denunció haber sido golpeado por varios vecinos que lo señalaron como responsable de la muerte de un felino; las autoridades ya investigan el caso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 01:04 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 01:33 PM.