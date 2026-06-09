Vecinos agreden a hombre en Lomas de Anza tras acusarlo de matar a un gato

Un residente de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora, fue linchado por sus propios vecinos, quienes lo acusaron de darle muerte de manera violenta a un gato, negándose a ser atendido por las autoridades que acudieron al lugar.
De acuerdo con el reporte policial este hecho se documentó a las 21:39 horas cuando se informó al 911 sobre una riña entre vecinos de la calle Loma de Bogotá del fraccionamiento señalado, donde reportaban a una persona lesionada.
Al estar constituidos en el lugar los oficiales se entrevistaron con Daniel, de 47 años, quien manifestó que momentos antes se encontraba en su domicilio cuando comenzó a escuchar que golpeaban su puerta con piedras y al asomarse se percató que se trataba de sus vecinos de la parte de abajo, quienes lo acusaban de haberle quitado la vida a un felino.
Dijo que los agresores se subieron y entre hombres y mujeres comenzaron a golpearlo entre todos, para posteriormente retirarse y meterse cada uno a sus domicilios.
Ante lo sucedido los elementos le solicitaron al lesionado que los acompañara ante un médico de guardia, pero este se negó a acudir, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación, desconociendo si sus lesiones son de gravedad.