Vinculan a proceso a 'El Wicho' por homicidio en Nogales

Un presunto homicida conocido como "El Wicho" fue vinculado a proceso luego de privar de la libertad a un residente de la colonia Fundo Legal de Nogales a quien hirieron en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte en el año 2022.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de José Luis "N" alias “El Wicho”, de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos "N", en hechos ocurridos en Nogales.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas del 2 de abril de 2022, cuando el imputado y diversos copartícipes arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Municipal.
Las indagatorias establecieron que los agresores amenazaron a la víctima con la intención de privarla de su libertad y sacarla contra su voluntad del inmueble; ante la resistencia de ésta, comenzaron a atacarla utilizando objetos punzocortantes, ocasionándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.
Posteriormente, la víctima fue llevada al exterior de la vivienda, donde continuó siendo agredida de manera violenta, sufriendo heridas de extrema gravedad que finalmente le provocaron la muerte.
Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juez consideró acreditados los requisitos legales para sujetar a proceso al imputado, permitiendo la continuación de las investigaciones dentro de la etapa complementaria para el total esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la teoría del caso.
Derivado de lo anterior, el Juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con fundamento en los artículos 167, 168 fracciones I y II, y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estimar acreditados los riesgos procesales planteados por esta representación social.