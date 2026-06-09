Vinculan a proceso a 'El Wicho' por homicidio en Nogales

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La Fiscalía de Sonora obtuvo la vinculación a proceso de José Luis “N”, señalado como probable responsable del asesinato de un hombre ocurrido en abril de 2022 en esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/06/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 09/06/2026 03:53 PM.