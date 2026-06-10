Causa daños en hospital IMSS Bienestar tras molestarse por falta de atención médica

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Un hombre golpeó el cristal de una puerta del nosocomio luego de acudir al área de urgencias y no recibir atención inmediata, para posteriormente retirarse del lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/06/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 04:15 PM.