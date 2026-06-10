Causa daños en hospital IMSS Bienestar tras molestarse por falta de atención médica

Cansado de no ser atendido en el Hospital IMSS Bienestar una persona causo daños en una de las puertas del nosocomio para luego retirarse a bordo de su vehículo en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 06:49 horas que personal del hospital informó al 911 sobre el hecho. Agentes Municipales acudieron al lugar donde se entrevistarn con personal de seguridad.
El guardia les manifestó que momentos antes acudió una persona del sexo masculino al área de urgencias argumentando que se sentía muy mal y al no conseguir que lo atendieran se molestó y se retiró del lugar no sin antes golpear el cristal de la puerta, causando daños.
Posteriormente se retiró abordando un vehículo de la marca Chevrolet S10 de color café, que tenía estacionado afuera, situación que dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación.