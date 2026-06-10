CNTE en Nogales mantiene paro y exige abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Como gremio magisterial integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esta frontera mantienen una postura firme contra el actual sistema de pensiones. La maestra Guadalupe Bórquez, miembro de la coordinadora en Nogales, Sonora, detalló que el objetivo principal del movimiento magisterial es la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.
Bórquez explicó que dicha legislación eliminó la pensión solidaria y condenó a los trabajadores a depender de cuentas individuales administradas por las Afores. Según la docente, los ahorros de este esquema son insuficientes para garantizar una vejez digna.
Al precisar que jubilados recientes reciben ingresos mensuales de apenas 6 mil pesos, cantidad que los obliga a depender de sus familiares, además, para conservar el derecho al servicio médico, el sistema requiere un fondo acumulado de 1.8 millones de pesos, una meta inalcanzable con los salarios actuales de los maestros de nuevo ingreso.
Ante esta situación, desde el primero de junio, diversas escuelas de nivel básico en la ciudad paralizaron sus actividades, al precisar que las modalidades del paro varían por plantel, donde algunas escuelas cerraron por completo, otras pausan actividades de forma intermitente, pero la inconformidad es generalizada.
Expuso que las y los docentes locales también realizaron manifestaciones en la garita internacional como muestra de respaldo a las movilizaciones masivas que ocurren en la Ciudad de México, además que se contemplan otras movilizaciones para el resto de la semana en esta frontera, con marchas y caravanas.
En el ámbito de las negociaciones, informó que los representantes de la CNTE en la Comisión Nacional Única Negociadora exigen un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al enfatizar que la mandataria prometió durante su campaña electoral dar marcha atrás a las reformas de pensiones tanto del ISSSTE como del IMSS.
Expuso que, hasta el momento, las propuestas oficiales, como eliminar la USICAMM o fortalecer Pensionissste, no satisfacen la demanda central del magisterio, que radica en la eliminación definitiva de las Afores.
La representante sindical hizo un llamado a los padres de familia y a la sociedad civil para que brinden su apoyo, al recalcar que esta lucha sindical trasciende los intereses de los maestros, ya que las nuevas generaciones, incluidos los hijos de los ciudadanos, enfrentarán este mismo esquema precarizado si deciden insertarse en el mercado laboral bajo las leyes actuales.