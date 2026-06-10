CNTE en Nogales mantiene paro y exige abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

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Integrantes del magisterio sostienen que el actual sistema de pensiones basado en Afores no garantiza una jubilación digna y demandan un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/06/2026 12:48 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 12:51 PM.