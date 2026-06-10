Conceden prórroga en amparo contra el “Tren Fantasma” en Nogales

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El proyecto ferroviario enfrenta nuevos señalamientos legales por presuntos daños patrimoniales y falta de permisos, mientras un juez federal analiza el caso promovido por un empresario local

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/06/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 05:07 PM.