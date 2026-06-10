Conceden prórroga en amparo contra el “Tren Fantasma” en Nogales

El controvertido proyecto ferroviario que atraviesa el corazón de Nogales, conocido popularmente como el “Tren Fantasma”, enfrenta un nuevo obstáculo en los tribunales. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encargada de la obra que luce detenida y sin asignación presupuestal para este 2026, ha solicitado una prórroga para intentar justificar legalmente los trabajos ante los severos daños patrimoniales denunciados por ciudadanos y empresarios locales.
En el marco del Juicio de Amparo Indirecto 246/2025-I, promovido por el empresario nogalense Gustavo Moreno Freig, propietario del Hotel Colonial, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, Hilda Elizabeth Plascencia Carrasco, concedió el pasado 2 de junio un plazo de 10 días a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA. La dependencia militar argumentó necesitar más tiempo para recabar la información y documentación requerida por las autoridades judiciales, en un expediente que ha crecido a tal grado que ya requirió la apertura de un segundo tomo.
De no acatar el mandato judicial en este nuevo plazo, la SEDENA se hará acreedora a las sanciones establecidas en la Ley de Amparo, al evidenciar la falta de sustento técnico y legal de una obra que ha fracturado la tranquilidad de múltiples colonias del nororiente de la ciudad.
Tuvimos afectaciones en nuestro estacionamiento, nos derrumbaron una barda que no reemplazaron hasta nueve meses después, nos hicieron daño con la tierra que no regaban, y no tuvieron cuidado con los explosivos e instrumentos utilizados para el derrumbe del túnel, detalló el empresario en entrevista exclusiva, lo que generó fisuras en la infraestructura del patrimonio familiar.
Es una obra que no cuenta con ningún tipo de permiso, presentaron unos documentos que no los amparan en lo más mínimo para llevar una obra de esta magnitud y con este daño que le vienen haciendo a la ciudad.
Al mantener el desemboque en la misma zona de la ciudad, el flujo ferroviario amenaza con estrangular la movilidad local. “Si el tren hoy pasa ocho veces de ida y vuelta, estamos hablando de que más adelante cruzará 36 veces, queda totalmente cortada la circulación al 100%”, sentenció.
A esto se suma el riesgo ambiental y de protección civil, toda vez que el transporte de materiales y químicos peligrosos transitará por una zona donde, derivado de las excavaciones, se ha formado un área pantanosa permanente.
Es un riesgo que deberían revisar; no vemos el beneficio del que tanto hablaron si terminamos en el mismo lugar de donde desemboca, agregó Moreno Freig, al hacer un llamado directo al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para reevaluar la obra.
La gente no ha tenido la oportunidad de defenderse porque no ha habido abogados que quieran tomar este tipo de riesgos, lamentó el empresario, quien exhorta a la comunidad nogalense, especialmente a los residentes históricos de la colonia Buenos Aires, a no guardar silencio frente a la destrucción de su entorno.
No podemos dejar en manos de otra gente que nos aplasten o nos hagan pedazos por un proyecto tomado sin autorizaciones, pido que volteen a vernos, que no se hagan obras por capricho, sino por conveniencia y beneficio para la ciudad y el país, dijo.
No podemos dejar en manos de otra gente que nos aplasten o nos hagan pedazos por un proyecto tomado sin autorizaciones, pido que volteen a vernos, que no se hagan obras por capricho, sino por conveniencia y beneficio para la ciudad y el país, dijo.