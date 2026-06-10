Convocan a reforzar apoyo para brigadistas que combaten incendio forestal en Sahuaripa

...

Autoridades tribales, municipales y cuerpos de emergencia solicitaron a la ciudadanía continuar con las donaciones de agua, alimentos y artículos de higiene para quienes permanecen en las labores de mitigación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/06/2026 02:08 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 02:11 PM.