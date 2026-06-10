Convocan a reforzar apoyo para brigadistas que combaten incendio forestal en Sahuaripa

Un llamado urgente a la comunidad, realizaron autoridades tribales, gubernamentales y civiles, para sumarse al centro de acopio en apoyo a los brigadistas que combaten el incendio forestal en la zona de Sahuaripa, el cual, aunque el fuego ya se encuentra contenido, los trabajos de mitigación continúan activos, por lo que se requiere de manera prioritaria el que la ciudadanía continue con el apoyo con alimentos, agua y artículos de primera necesidad.
La rueda de prensa contó con la participación del comandante de bomberos, César Ramón Vélez, la regidora étnica, Olga Lidia Cabrebra, la directora de Cultura y Turismo de Santa Cruz, Diana Cota, el representante de asuntos indígenas del norte de Sonora, Carlos Corrales y el gobernador tradicional de la tribu Lipán Apache, Joel Cabral Cruz.
Hacemos la atenta invitación a la población de Nogales para que nos siga apoyando. Se requieren todavía aguas, papel higiénico, latas de verdura para que puedan seguir haciendo alimentos. El incendio todavía no está apagado completamente, está contenido nada más. Entonces los trabajos van a seguir en lo que es la sierra y sí se ocupa el apoyo de la población, indicó el comandante de bomberos.
Explicaron el enorme sacrificio físico que realizan bomberos, brigadistas, rancheros y comuneros, quienes deben de caminar largas horas bajo temperaturas extremas para combatir las llamas, por lo que insistieron en la donación de productos específicos como sueros orales, comida enlatada, papel higiénico y de manera muy especial, toallitas húmedas para el aseo de quienes están en la línea de fuego.
Tienen que caminar horas para llegar al lugar donde tienen que combatir el fuego y luego regresar horas otra vez caminando para el campamento. Entonces son sueros de sobre, son sueros de botellas, comida, no perecederos, toallitas, algo de higiene, todo lo que puedan ofrendar, puedan donar. Aquí están todas las bomberas que nos están apoyando, al igual en Ímuris, al igual en Magdalena, al igual en Santa Ana. Échenos la mano, esto se trata de ayúdenos para poder ayudar y verán que todo cambiará de una manera muy importante, mencionó el gobernador Cabral.