Denuncian amenazas de muerte contra dos menores en la colonia Los Encinos

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Un joven reportó a la Policía Municipal que su vecino amenazó de muerte a sus hermanos menores de edad y posteriormente le lanzó piedras cuando intentó reclamarle por los hechos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/06/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 03:53 PM.