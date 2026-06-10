Denuncian amenazas de muerte contra dos menores en la colonia Los Encinos

Un residente de la colonia Los Encinos en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que su vecino había amenazado de muerte a sus dos hermanos menores de edad por problemas anteriores.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 18:20 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Andador 13 de la colonia señalada donde reportaban un caso de amenazas.
En el lugar los oficiales se entrevistaron con Gerardo S. de 24 años, el cual les manifestó que momentos antes al llegar a su domicilio fue informado por sus dos menores hermanos que su vecino los había amenazado de muerte, haciendo mención que ya tienen problemas añejos.
Dijo que acudió a reclamarle al sujeto señalándole que sus hermanos eran menores de edad y que no tenía por qué meterse con ellos y que daría aviso a la policía, contestando que a él no le hacen nada, para posteriormente lanzarle piedras desde el interior de su domicilio, por lo que se retiró y marcó al 911.
Los agentes le leyeron sus derechos como víctimas de delito y los orientaron a interponer su denuncia ante las autoridades competentes.