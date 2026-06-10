Detienen a conductor de camión por provocar choque contra motociclista en Nogales

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El operador de un vehículo de carga fue puesto a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente cortar circulación a una motocicleta, provocando un accidente en la colonia Benito Juárez

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/06/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 04:37 PM.