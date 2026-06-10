Detienen a conductor de camión por provocar choque contra motociclista en Nogales

El conductor de un vehículo de carga fue detenido por las autoridades luego de cortar circulación y provocar que un motociclista se impactara contra el vehículo resultando con lesiones cuando circulaban en calles de la colonia Benito Juárez en Nogales, Sonora.
El reporte de tránsito detalla que siendo las 12:43 horas elementos de Autotransportes fueron alertados para que se trasladaran a la calle Sierra Madre Occidental de la colonia señalada, donde reportaban un accidente con una persona lesionada.
En el lugar los oficiales observaron un pick up Nissan NP300 con caja cerrada de color blanco y una motocicleta de la marca Italika de color negro con verde sin placas de circulación, con daños por choque reciente.
En el sitio un hombre identificado como José F. de 37 años dijo a los oficiales de vialidad que tenía un fuerte dolor de cabeza consecuencia del choque y que no recordaba nada al respecto.
Un testigo dijo a las autoridades que el conductor del camión de carga había cortado circulación provocando que el motociclista se impactara contra la carrocería y fuera expulsado al pavimento. Paramédicos de Cruz Roja, acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al hospital.
Mientras que los agentes se entrevistaron con el conductor señalado de nombre Jorge H. "N" de 47 años, quien confirmo los hechos quedando a disposición de un Ministerio Público en el Centro de Atención Temprana.