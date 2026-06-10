Diputada infantil Alenny Campoy rinde informe de actividades en Nogales

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la diputada infantil Alenny Vanessa Campoy Verdugo encabezó su informe de actividades en la escuela primaria “profra. Laura Patricia Valle Polanco”, en el sector Lomas de Anza, con presencia del diputado Omar del Valle Colosio, a quien representó en el Congreso de Sonora y la diputada Azalia Guevara como invitada especial.
El evento contó con una ceremonia especial con honores a la bandera y participación de la Jefa de Sector 09 de primarias federalizadas Alma Rosa Aguirre Ávila, el supervisor Alejandro Flores Parra, el director del plantel Omar Francisco Verdugo Félix y especialmente a la maestra asesora Marbella Alamea Zayas, así como su familia, además del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE Andrés García Vázquez, entre otras autoridades.
La joven estudiante que fue una de las 4 seleccionadas de Nogales para integrarse al parlamento infantil del Congreso de Sonora, agradeció a todas las personas involucradas en el parlamento infantil, ya que, gracias a su esfuerzo, las niñas y los niños tenemos la oportunidad de vivir estos procesos enriquecedores.
Esta experiencia me enseñó que, con esfuerzo, preparación y esfuerzo, podemos alcanzar metas que parecen muy importantes, aprendí que nuestra voz tiene valor y que, desde nuestra edad podemos aportar ideas para mejorar nuestro entorno, manifestó Alenny Vanessa.
Por eso invito a todas las niñas y niños, especialmente de los primeros grados y nuevas generaciones a participar, estudien, prepárense, sean perseverantes y confíen en sus capacidades, porque cada uno de ustedes tiene talentos y habilidades que los van a llevar muy lejos, con trabajo, esfuerzo y dedicación, agregó.
Por eso invito a todas las niñas y niños, especialmente de los primeros grados y nuevas generaciones a participar, estudien, prepárense, sean perseverantes y confíen en sus capacidades, porque cada uno de ustedes tiene talentos y habilidades que los van a llevar muy lejos, con trabajo, esfuerzo y dedicación, agregó.
Por su parte, el diputado Omar del Valle Colosio resaltó la oportunidad de mantener el seguimiento al parlamento infantil, pero también de incidir en los espacios de representación escolar y familiar, ya que les corresponde asignar la asignación presupuestal en materia de infraestructura educativa, pero también en el programa de becas, del que resaltó, este año 2026 se ejercen mil millones de pesos desde la visión de respaldo a la educación por parte del gobernador Alfonso Durazo, con respaldo de diputadas y diputados en el Congreso de Sonora.