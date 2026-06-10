Diputada infantil Alenny Campoy rinde informe de actividades en Nogales

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La estudiante que representó a Nogales en el Parlamento Infantil del Congreso de Sonora compartió los resultados de su participación y exhortó a niñas y niños a involucrarse en espacios de representación ciudadana

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/06/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 01:01 PM.