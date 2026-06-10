Dos perros mueren en incendio en casa de la colonia Las Bellotas

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Bomberos de Nogales sofocaron un incendio registrado en una casa habitación, donde localizaron sin vida a dos canes en el interior del inmueble

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/06/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 04:54 PM.