Dos perros mueren en incendio en casa de la colonia Las Bellotas

Los cuerpos de dos canes fueron localizados al interior de un domicilio de la colonia Las Bellotas donde se registró un incendio al interior, el cual fue sofocado por efectivos de Bomberos de Nogales.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 19:54 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Cerrada del Pino de la colonia señalada donde se reportaba un incendio de casa habitación.
En el lugar los oficiales observaron el domicilio de donde salía humo denso, arribando en esos instantes Bomberos de Nogales, quienes lograron sofocar las llamas, localizando en el interior dos canes sin vida.
Momentos después arribo al sitio la propietaria de la vivienda de nombre Ilse de 37 años, quien les manifestó haber salido de la vivienda desde medio día y al regresar fue que se percató de las unidades de emergencia, desconociendo como inició el fuego.
La mujer reconoció y lamentó la muerte de sus mascotas, dichas autoridades hicieron de conocimiento al departamento de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora quienes continuaron con los trabajos de ley, ordenando el levantamiento de los canes.