Lengua de Señas abre puertas a la inclusión en Registro Civil de Nogales

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En el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, una trabajadora del Registro Civil facilitó el trámite de registro de un recién nacido para una pareja con discapacidad auditiva

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/06/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 04:44 PM.