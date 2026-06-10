Lengua de Señas abre puertas a la inclusión en Registro Civil de Nogales

Este 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, lenguaje de las personas sordas y una vía de inclusión social.
En esta frontera de Nogales la servidora pública del Registro Civil de Nogales, Sonora, Eymy Paulina Estrada Aguilar, atendió a padres de familia con discapacidad auditiva que acudieron a registrar a su bebé.
Gracias al conocimiento y disposición de la joven trabajadora fue posible que la pareja lograra realizar su trámite sin contratiempos.
Para mí, como servidora pública, es muy significativo poder brindar atención a todas las personas con respeto, empatía e inclusión. Aunque no soy una profesional en Lengua de Señas Mexicana, conocer un poco me permitió comunicarme con ellos y contribuir a que se sintieran escuchados, comprendidos e incluidos, comentó en sus redes sociales.