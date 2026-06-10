Monzón se adelanta y traerá las primeras lluvias a Nogales este fin de semana

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Los pronósticos meteorológicos anticipan precipitaciones desde el viernes 12 de junio, con probabilidades de lluvia de hasta 50 por ciento y actividad eléctrica durante el fin de semana

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 10/06/2026 01:47 PM.
En Nogales y editada el 10/06/2026 01:53 PM.