Monzón se adelanta y traerá las primeras lluvias a Nogales este fin de semana

Con el paso de las horas, el pronóstico de las primeras lluvias para la región se afianza de acuerdo con los principales sitios de vigilancia climática de Mexico y los Estados Unidos, las cuales podrían comenzar tan pronto como el próximo viernes 12 de junio de este 2026.
Las mediciones muestran que el monzón de Norteamérica llegará unos días antes de lo previsto, con lluvias concurrentes sobre todo por las tardes, con probabilidades que van desde un 30 a un 50%, con cielos nublados y temperaturas que a pesar de la lluvia no cederán de los 35 grados centígrados.
Desde el próximo jueves 11, la mayor parte del día los cielos se encontrarán nublados, sin embargo, la probabilidad de lluvia se encuentra en un 10%, con una temperatura de 35 en la máxima y 21 en la mínima, por lo que continuará la sensación térmica por encima de los 35 grados.
El viernes 12 la temperatura permanecerá igual, con cielos nublados en un 75% del día y una probabilidad de precipitación de un 30 a 40%, sobre todo entre las 3 y 4 de la tarde, en donde se podrá tener una acumulación de lluvia de entre 2 y 3 milímetros en algunas zonas de la frontera.
Para el sábado el porcentaje de lluvia se incrementará al 40% con lluvias repentinas que podrán comenzar desde el mediodía y hasta las 4 de la tarde, que es horario en el que comúnmente se presentan las conocidas como monzónicas, con una acumulación de líquido de entre 4 a 8 mm, lo que ya puede considerarse una caída importante para la temporada.
La semana de acuerdo con el pronóstico cerrará, con alta en actividad de tormentas eléctricas y lluvias, con un ligero descenso en la temperatura mínima de un solo grado para posicionarse en 20 para la madrugas, con una probabilidad de hasta un 50% de precipitación.
El pronóstico muestra que este patrón de lluvias se prolongará hacia la próxima semana, sin embargo, la recomendación del Sistema de Vigilancia Climática de los Estados Unidos es mantenerse informados por medio de los canales oficiales, sobre todo para recibir alerta sobre posibles tormentas severas.