Ajusta Ayuntamiento de Nogales semáforos para agilizar tránsito por obras en la Tecnológico

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Autoridades municipales modifican tiempos de semaforización en cruceros estratégicos para reducir congestionamientos derivados de los trabajos de modernización vial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 03:54 PM.