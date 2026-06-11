Ajusta Ayuntamiento de Nogales semáforos para agilizar tránsito por obras en la Tecnológico

Con el objetivo de mejorar la movilidad vehicular y reducir afectaciones al tránsito derivadas de las obras de modernización que se realizan en vialidades estratégicas de la ciudad, el Ayuntamiento de Nogales lleva a cabo ajustes en la semaforización de distintos sectores.
Por instrucciones del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el comandante de Tránsito Municipal, Elíceo Estrada Muñiz, en coordinación con Salvador Picos, de la Dirección de Obras Públicas, supervisa y realiza modificaciones en los tiempos de los semáforos, principalmente en cruceros de alta circulación.
Las labores se han desarrollado en puntos estratégicos como bulevar Greco y Kalamata, bulevar Greco y Periférico Luis Donaldo Colosio, así como Tecnológico y Periférico Bustamante, entre otros sectores donde se busca realizar una sintonía fina en la operación de los semáforos para favorecer un flujo vehicular más ordenado.
Estas acciones forman parte de las medidas implementadas por el Gobierno Municipal para atender la movilidad ante el cierre parcial de vialidades en la Avenida Tecnológico, derivado de los trabajos de modernización del puente ubicado en la Avenida de los Maestros, así como de la segunda etapa de obras que se ejecutan en la Avenida Tecnológico.
Estamos trabajando de manera coordinada con Tránsito Municipal para hacer los ajustes necesarios en los semáforos y permitir que el flujo vehicular sea más ordenado. Sabemos que estas obras generan molestias temporales, pero son trabajos necesarios que traerán beneficios importantes para las familias nogalenses, expresó Salvador Picos.
Vamos a seguir realizando ajustes en los puntos donde sea necesario para tratar de disminuir las afectaciones a la circulación. Pedimos a la ciudadanía manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito, ya que estos trabajos son en beneficio de todos los nogalenses, señaló Elíceo Estrada Muñiz.