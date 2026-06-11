Angélica Burgos destaca interés ciudadano en recorridos de Morena en Nogales

En los recorridos por las colonias compartiendo la información del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se conoce la fuerza del instituto político en Nogales, destacó Angélica Burgos Garay.
La también coordinadora de Mujeres al 100 en esta frontera manifestó la existencia del interés en la ciudadanía por enterarse de las acciones y programas impulsados por los gobernantes de la cuarta transformación.
Estamos muy contentos por el recibimiento de los vecinos en cada colonia que visitamos...porque nos preguntan y quieren conocer qué están haciendo nuestros representantes populares, expresó.
En estos recorridos diarios se dan a conocer los programas sociales de los tres niveles de gobierno, indicó, así como las acciones en obras para el beneficio de la comunidad.
Como militante de Morena, estamos haciendo nuestra labor de informar a la ciudadanía...las formas de acceder a los beneficios que brindan los gobiernos de la cuarta transformación en el país, en el estado y en Nogales, explicó.