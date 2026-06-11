Angélica Burgos destaca interés ciudadano en recorridos de Morena en Nogales

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aseguró que durante los recorridos casa por casa existe interés ciudadano por conocer las acciones y programas impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/06/2026 10:23 AM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 10:42 AM.