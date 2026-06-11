Atienden autoridades inconformidades de alumnos de la Preparatoria Municipal La Mesa

Un seguimiento puntual de protección a los jóvenes estudiantes se puso en marcha tras las inquietudes manifestadas públicamente por un grupo de alumnos pertenecientes al plantel La Mesa de la Preparatoria Municipal. Al tratarse de personas menores de edad, quienes son sujetos a derechos y reconocimiento, en cualquier escenario vulnerable, el caso será abordado a fondo por medio de los canales correspondientes.
Lo anterior fue descrito y compartido por la subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Ana María Messina, junto a la directora de la Preparatoria Municipal, Lydia Adelaida Gutiérrez, tras una inconformidad presentada por alumnos de esta institución en donde, de acuerdo con las funcionarias, se garantizará en todo momento que los jóvenes gocen de sus derechos humanos y que esta queja pueda ser analizada y solucionada de manera integral, sin minimizar el sentir de los estudiantes.
Dado que los solicitantes de la atención han sido precisamente personas menores de edad, todos ellos adolescentes que son sujetos de derechos y de reconocimiento de estos, es ahí donde surge la intervención por parte de la Procuraduría Municipal de Protección de Niños y Adolescentes que les represento para darles pues la atención y el requerimiento que ellos merecen. Es importante señalar que esta atención se hará de manera individual, personalizada y con todos los requerimientos que cada uno de los alumnos que han manifestado alguna inconformidad dentro de esta solicitud pues requieren, manifestó Messina.
Dado que los solicitantes de la atención han sido precisamente personas menores de edad, todos ellos adolescentes que son sujetos de derechos y de reconocimiento de estos, es ahí donde surge la intervención por parte de la Procuraduría Municipal de Protección de Niños y Adolescentes que les represento para darles pues la atención y el requerimiento que ellos merecen. Es importante señalar que esta atención se hará de manera individual, personalizada y con todos los requerimientos que cada uno de los alumnos que han manifestado alguna inconformidad dentro de esta solicitud pues requieren, manifestó Messina.
Aunque las inconformidades de los 17 estudiantes no se presentaron por medio de los organismos de protección infantil, sino a través de regidores, la subprocuradora destacó la importancia de validar la vía pacífica que los menores utilizaron para ser escuchados, de donde se recogieron entre otras peticiones, la igualdad de condiciones con respecto a otros planteles, la permanencia sobre los docentes, el manejo de los fondos de la sociedad de alumnos y trabajar hacia actitudes que consideraron como discriminatorias.
Por su parte, la directora Gutiérrez manifestó que se ha sumado de manera institucional a las mesas de diálogo junto a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento para fortalecer la sana convivencia y ajustar los mecanismos internos de comunicación; además, mencionó que ya se implementaron protocolos en los casos donde se argumentaba alguna afectación, solventando cada uno de estos. Los acercamientos han sido en presencia de padres de familia y personal de psicología de la institución.
Para poder estar llevando a cabo las cosas de la mejor manera. Entonces que la comunicación si se da, sin embargo, pues también la disponibilidad por parte de la directora de ir resolviendo estas inquietudes. Y que las inquietudes por supuesto que se ven en el momento en que deben de ser atendidas para que no estemos pues en una situación como esta, cuando ya pasó, cuando ya no sabemos, cuando ya nos perdimos, sino que sean atendidas de manera precisa, comentó.
Para poder estar llevando a cabo las cosas de la mejor manera. Entonces que la comunicación si se da, sin embargo, pues también la disponibilidad por parte de la directora de ir resolviendo estas inquietudes. Y que las inquietudes por supuesto que se ven en el momento en que deben de ser atendidas para que no estemos pues en una situación como esta, cuando ya pasó, cuando ya no sabemos, cuando ya nos perdimos, sino que sean atendidas de manera precisa, comentó.