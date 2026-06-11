Atienden autoridades inconformidades de alumnos de la Preparatoria Municipal La Mesa

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La Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la dirección del plantel garantizaron atención individualizada a los estudiantes que manifestaron inquietudes sobre condiciones escolares y convivencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/06/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 11:48 AM.