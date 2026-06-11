Buscan en Nogales a Nancy Guthrie, adulta mayor desaparecida en Arizona

En un esfuerzo que demuestra que la compasión y la esperanza no reconocen divisiones territoriales, el colectivo Buscando Corazones Nogales, a cargo de Ramona Ayala Ortiz, lideró este miércoles una segunda jornada de búsqueda binacional.
El objetivo de este sensible operativo es localizar a Nancy Guthrie, una mujer de 84 años de edad, madre de Savannah Guthrie, presentadora de NBC News, que fue privada de su libertad en Tucson, Arizona, de quien existen indicios de haber sido sepultada en una fosa clandestina en esta ciudad fronteriza.
El despliegue táctico y ciudadano se concentró a primera hora en la zona de arroyos del sector conocido como “Mariposa”, ubicado al norponiente de Nogales, Sonora, México. Las labores de rastreo cuentan con el respaldo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, bajo la coordinación del delegado estatal Dante Noel Talavera Nieblas, así como la protección de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
El rostro detrás de la búsqueda, con la urgencia y sensibilidad de este operativo radican no solo en la crueldad del acto de privación de la libertad, sino en el estado de vulnerabilidad de la víctima, identificada como Nancy Guthrie, también conocida como Nancy Ellen Long, de 84 años, originaria de Kentucky y residente desde hace décadas en Tucson, Arizona, desaparecida entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026.
El informe oficial de autoridades especifica una alerta de salud, ya que han confirmado que la señora Guthrie padece afecciones cardiacas severas crónicas, es portadora de un marcapasos y es estrictamente dependiente de medicación diaria, lo que marcó acciones intensas de localización debido a emergencia médica y humanitaria inminente.
Bajo el lema “Unámonos en una sola voz”, la líder del colectivo Ramona Ayala Ortiz hizo un emotivo llamado a la sociedad civil de ambos lados de la frontera para sumarse a lo que describieron como una histórica jornada de amor, esperanza y dignidad.
La convocatoria reunió a decenas de personas solidarias desde las 8:00 de la mañana, voluntarios con ropa de trabajo, calzado resistente y provisiones de hidratación que se adentraron en el terreno agreste con una consigna clara de buscar incansablemente, con regreso a eso de las 18:00 horas luego de descartar varios puntos, sin localizar la ubicación exacta descrita en el reporte.
El colectivo Buscando Corazones Nogales agradeció profundamente el apoyo institucional y ciudadano, al recordar a la población que el flagelo de las desapariciones requiere empatía colectiva. “Hoy más que nunca, necesitamos de tus manos, tus ojos y tu fuerza, porque la búsqueda no es de una sola persona, es de todos, tu presencia hace la diferencia”, especifica el colectivo.
Las autoridades y el colectivo instan a la ciudadanía a aportar cualquier información anónima que pueda dar con el paradero de Nancy Guthrie, con la esperanza de poder brindar, finalmente, paz y certeza a sus seres queridos en Arizona.