Buscan en Nogales a Nancy Guthrie, adulta mayor desaparecida en Arizona

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Integrantes de Buscando Corazones Nogales, autoridades de Sonora y corporaciones de seguridad realizaron una segunda jornada de rastreo en la zona de Mariposa para localizar a la mujer de 84 años

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/06/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 12:30 PM.