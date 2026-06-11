Conductores divididos por protestas de la CNTE en la garita de Nogales

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Mientras algunos automovilistas respaldan las manifestaciones del magisterio, otros consideran que el cierre del cruce fronterizo afecta injustamente a quienes viajan por trabajo, salud o actividades personales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/06/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 05:09 PM.