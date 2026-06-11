Conductores divididos por protestas de la CNTE en la garita de Nogales

Ante las constantes manifestaciones que maestros del CNTE realizan en esta frontera de Nogales varios conductores que se dirigen a los Estados Unidos expresan sus diferentes puntos de vista al verse sorprendidos ante el cierre de la garita Dennis DeConcini del lado de Nogales, Sonora.
Algunos de los participantes coincidieron en expresar que tienen el derecho de expresarse y no les importa el tiempo que les tomo esperar, mientras otros señalan que cerrar las garitas no es el lugar correcto para ser escuchados y no deberían de afectar a terceros.
Creo que está bien que se hagan notar, que se hagan ver, que peleen por lo que les están quitando, a mi no me importa perder el tiempo que me quitaron, todos merecen una oportunidad, comentó.
Me molestan porque aquí no arreglan nada haya en México está todo, haya es donde pueden arreglar todo si no, no van arreglar nada, aquí a los que nos molestan es a nosotros los que pasamos los que venimos, dijo.
Adelante ellos están siempre con nuestros hijos y si el gobierno no los escucha pues hay que hacerlos escuchar, si afectan el tráfico hacia Estados Unidos, pero al final están exigiendo algo que el gobierno no les brinda como les toca, manifestó.
Mira, yo no estoy en contra de que se manifieste alguien, siempre en contra de algo, pero que no afecte a otros, a terceros, como nosotros que vamos al trabajo, otra gente va, no sé, a una cita del doctor, lo que sea y le están quitando tiempo en realidad, donde se deberían ir a manifestar, pues es en la ciudad, yo pienso, en un lugar, como en el palacio, o en las calles de la ciudad, que hagan una marcha, y ya que se acabe, pues que se quiten, como normalmente la hace mucha gente, argumentó.
Deberían de ir a donde está la cuestión de los sindicatos y todo eso, hacerla de pedo haya, aquí vienen nos hacen perder el tiempo a nosotros. Perdí unos 40 minutos, casi una hora y pues ya lo atrasan en todo su día, sí, pues ya no voy a hacer lo que iba a hacer. Ya voy a perder un día y dinero, porque es dinero.
Sí que vayan a otras partes a las dependencias del gobierno haya está ¿Por qué no van hacerla de pedo ahí?, aquí quién los va a atender, ahí no nomás está grite y grite, nomás nadie los va a atender.
Sí que vayan a otras partes a las dependencias del gobierno haya está ¿Por qué no van hacerla de pedo ahí?, aquí quién los va a atender, ahí no nomás está grite y grite, nomás nadie los va a atender.